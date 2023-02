Tunisie : Plusieurs cas de violences contre des migrants signalés

Plusieurs cas de violences contre migrants signalés

Selon des informations de RFI, il y a eu plusieurs cas de violences dans la ville de Sfax, à l’est du pays, d’après des vidéos et des témoignages envoyés, dans la nuit de samedi à ce dimanche 26 février, à plusieurs associations.





Un membre de la société civile, à Sfax, s’est rendu à l’hôpital et parle de plusieurs victimes blessées avec des armes blanches, après des descentes dans leur résidence par des jeunes Tunisiens.





Près d’une cinquantaine de migrants seraient également retenus à Ouardia, un centre de détention administratif, à Tunis, qui n'a pas de statut juridique clair dans la loi tunisienne, où les migrants en situation irrégulière sont souvent placés, en attendant leur jugement ou leur expulsion. De nombreux Congolais sont retenus là-bas - et certains arrêtés, bien avant les propos du président Kaïs Saïed - ont lancé un message vidéo pour demander à leur ambassade d’intervenir.