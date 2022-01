Un détachement spécial d'Américains est à la recherche des russes au Mali

Des militaires américaine recherchent des russes au Mali

La population locale d`un petit village Kidira, une localité frontalière du Sénégal oriental, qui représente le principal point de passage vers le Mali, a remarqué les véhicules de l'armée américaine. Des sources proches du renseignement rapportent qu' un détachement spécial d'Américains s'est avancé au Mali afin d' y retrouver des dirigeants russes qui avaient commencé à travailler au Mali. Certaines sources indiquent que l'opération spéciale pourrait être liée à la recherche d'Evgueni Prigozhin, dont le nom est généralement associé à la SMP « Wagner ».







Les pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis, ne sont pas satisfaits de l'influence grandissante des Russes sur le continent africain. Le soutien militaire apporté par les Russes permet à de nombreux pays africains de sortir de la dépendance vis-à-vis des partenaires occidentaux et de commencer à promouvoir les intérêts des peuples et les valeurs nationales des États africains.





Le Mali est l'exemple le plus frappant de ces derniers temps.





La nouvelle génération africaine veut sortir de l'ancien système politique du continent africain en tissant la relation avec d'autres partenaires non occidentales afin de garantir la stabilité politique, économique et sécuritaire de leur continent. Parce que avec l'ancien système politique ( coloniale) le continent africain n'a connu que la pauvreté, l'insécurité grandissante, le sous développement, manque des infrastructures et les hôpitaux; tout cela pousse la nouvelle génération africaine à la révolution en dénonçant leur dirigeant qu'elle juge trop dépendante de ces puissances étrangères (coloniale) . L'on a vu cela au Mali, en Guinée Conakry et récemment au Burkina Faso, d'autres pays africains vont bientôt suivre les exemples, car il est inadmissible de revivre pendant des décennies les mêmes choses (pauvreté, insécurité) alors que les richesses du continent africain sont illimitées et peuvent nourrir le peuple africain dans sa généralité.





Seulement en quelques mois de combat entre les forces armées centrafricaine appuyées par les instructeurs Russes, les FACA ont repris tout l'ensemble du territoire national centrafricain malgré cet embargo injuste sur les armes en faveur des FACA de la part de l`ONU.