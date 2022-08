Union africaine : ce que Macky Sall va faire durant les six prochains mois

La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall, a tiré hier, jeudi, le bilan à mi-parcours du mandat du chef de l’Etat à la tête de l’organisation régionale. Elle a en même temps dressé le calendrier pour la suite.



Macky Sall vient de boucler six mois de présidence de l’Union africaine. En prenant fonction le 5 février dernier à Addis-Abeba, en Ethiopie, le chef de l’Etat avait déjà choisi sa voie. Son mandat devait être économique. Dans son agenda initial, en effet, figuraient aux premières pages le développement des infrastructures en Afrique, la mise sur orbite de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et le financement des économies du continent. Mais il sera rattrapé par la conjoncture internationale, qui l’a obligé à rediriger le curseur vers les urgences de l’heure.



C’est ainsi qu’il a consacré la moitié de son mandat aux crises politiques dans la sous-région (Mali, Guinée, Burkina Faso) et aux questions sécuritaires sur le continent (Sahel, Corne de l’Afrique, Golfe de Guinée et Grands Lacs). Récemment, Macky Sall s’est rendu au Mali, au Tchad et au Gabon.



A Bamako, il a permis la reprise des rotations des soldats de la Mission multidimensionnelle intégrée es Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma), suspendues depuis avril par la junte militaire au pouvoir. A Ndjamena, il a encouragé les parties à réussir le dialogue inclusif et souverain ouvert il y a une semaine.



Au sujet des tensions entre le Rwanda et la RD Congo, Macky Sall a plaidé pour la création d’un comité de médiation. «Le Président de l’Angola (João Lourenço) a été mandaté, informe Aïssata Tall Sall. Il est arrivé à faire se rencontrer les deux parties pour trouver une solution. Une solution a déjà été trouvée. Et c’est à mettre à l’actif du Président Macky Sall.»



Il a en outre invité la Russie et l’Ukraine à faire la paix et, surtout, à permettre la reprise des exportations de céréales depuis le port ukrainien d’Odessa ; une initiative gagnante.



Ce calendrier surchargé ne l’a pas empêché de poursuivre son plaidoyer pour une meilleure place de l’Afrique dans les relations internationales (intégration au G20, un siège au Conseil de sécurité…) et des relations commerciales plus justes avec le continent.



