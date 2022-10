Violences meurtrières au Tchad : Le Frapp accuse Macky Sall, la France et Déby

Le Tchad a vécu une violente émeute, ce jeudi 20 octobre. Le bilan fait état d’une cinquantaine de morts et de plus de 300 blessés. Mais pour le Frapp, «le président de l’Union africaine, par ailleurs Président du Sénégal, Macky Sall, et la France sont les instigateurs de la tuerie commise par l’assassin Déby».





Les membres du mouvement l’ont fait savoir à travers un communiqué reçu ce jour. «Le Frapp se souvient que Macky Sall avait apporté, en août 2022, son soutien au dictateur Déby, lors d'une visite effectuée à Ndjamena. Le Frapp présente ses condoléances au peuple africain frère du Tchad et se recueille devant la dépouille de tous ceux qui ont été assassinés aujourd'hui et qui portent aussi la coresponsabilité du président de l'Union africaine Macky Sall et d'Emmanuel Macron», a signé le Secrétariat exécutif national (Sen).





Par ailleurs, le Frapp dit soutenir «la résistance héroïque des camarades, frères et sœurs du Tchad qui se battent pour sortir leur pays de l'autocratie dynastique néocoloniale à la tête de laquelle se trouve l'assassin Déby».





Dans un autre registre, le mouvement «interpelle les États du Sénégal et de la Guinée-Bissau qui assistent de manière irresponsable au conflit foncier transfrontalier entre les villages de Koussi au Sénégal et le village de Sidiff en Guinée-Bissau, depuis au moins 2006. À plusieurs reprises les habitants des deux villages ont failli en venir aux mains».





«Le Frapp appelle le Sénégal et la Guinée-Bissau à agir en bons pères de famille et à délimiter la borne 134 au cœur d'un conflit foncier qui n'a que trop duré et dont les conséquences peuvent être extrêmement graves», avance-t-il.