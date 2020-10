Violences policières au Nigéria : Le vice-président promet justice aux victimes

12 morts, c’est le bilan des manifestations contre la brutalité policière qui ont lieu mardi à Lagos, selon Amnesty International. D’ailleurs, un couvre-feu illimité a été établi à Lagos.





Au moment où la communauté internationale condamne et appelle au calme, le vice-président du Nigeria, Yemi Osinbajo s’est exprimé sur Twitter.







« J’ai parlé à certains de ceux qui sont hospitalisés. La douleur de ces terribles événements est palpable dans nos villes et nos villes, et certaines pertes sont irremplaçables mais nous pouvons et obtiendrons justice pour tous », a -t-il écrit.a