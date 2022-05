Dubaï Porta Potty : une spiritualiste explique le rôle mystique des excréments humains

Le scandale sexuel, qui défraie la chronique au Sénégal, n’a pas fini de faire parler. En effet ce que les uns et les autres appellent l’affaire Dubaï Porta Potty n’a pas échappé à l’œil de la spiritualiste Farah Barbour Nekpadro.



Sur sa page Facebook, la coach spirituelle donne des détails sur la présence des excréments dans la vie et les rêves. Selon elle, l’excrément est un élément utilisé dans la magie noire et la magie rouge de plusieurs différentes manières mais avec un même but, celui de « détruire ».



Elle raconte que les excréments devant la maison ont pour but d’envoûter le propriétaire de la maison où ceux qui y habitent dans le seul but de leur coller une maladie inguérissable, leur lancer un sort ou bloquer leur vie.



Quant aux excréments devant un magasin ou un commerce, il a pour but, selon Nekpadro, de détruire le commerce de la personne. Aucun client ne viendra dans le commerce. Et le propriétaire finit par quitter le magasin, selon ses dires.



Outre ces excréments physiques, Farah Barbour Nekpadro ajoute qu’il y a aussi les excréments mystiques. « Ce sont des selles posées devant les magasins de manière mystique. Vous ne voyez pas les selles et là c’est plus dangereux car vous marchez dessus sans le savoir. Résultat, votre commerce sent mauvais spirituellement et ça fait fuir la clientèle. Dans les couples, cette catégorie d’excréments peut faire fuir votre conjoint ou conjointe et créer même des problèmes dans le foyer ou le divorce. Ils entraînent aussi des maladies incurables » décrit-elle.



Notre interlocutrice ajoute que les réseaux sociaux ne sont pas épargnés car l’ennemi peut envoyer des excréments mystiques sur une page Facebook de commerce dans le but de détruire l’activité de cette page.



Concernant le scandale « Dubaï Porta Potty », la spiritualiste affirme que déféquer sur une personne n’est pas seulement une simple histoire de fantasme car le rejet de ses excréments sur autrui est une sorte de purification et de passation de ses négativités à cette personne.



« La personne qui reçoit les selles, soit dans la bouche ou sur le corps, recevra l’énergie négative de la personne qui émet. Résultat, la personne sera sale et sentira mauvais spirituellement. Même avec l’argent, elle ne pourra pas se marier. Et si elle se mariait, l'union ne durerait pas. Elle va tomber malade et prendre la maladie de la personne qui a déféqué sur elle. Certaines auront des maladies incurables et mourront à petit feu », précise-t-elle.



Pour finir, elle conseille de ne pas toucher et d’éviter de marcher sur des selles que l’on peut trouver devant sa maison ou son lieu de travail.