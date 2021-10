“Volet”, la nouvelle drogue qui fait des ravages chez les jeunes dans le Dakar by night

C'est la drogue à la mode dans le Dakar By Night. Communément appelé ”volet”, L'ecstasy ou MDMA fait des ravages chez les jeunes. La plupart des consommateurs se procurent la drogue dans les lieux de fêtes (boites de nuit, bars etc.). Pour mettre un peu de piquant à leurs soirées, les jeunes prennent ces comprimés en couleur. ils casquent fort pour se l'offrir. Un comprimé de ”volet” coute 10 000 FCFA. Mais le prix ne fait reculer les utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux à devenir accro à cette drogue dangereuse.



Les dangers de L'ecstasy



L'ecstasy (extasy) ou MDMA est une amphétamine. C'est un stimulant du système nerveux central. Il est classé comme stupéfiant. L'ecstasy provoque tout d'abord une légère anxiété, une augmentation de la tension artérielle, une accélération du rythme cardiaque et la contraction des muscles de la mâchoire ; la peau devient moite, la bouche sèche. Suit une légère euphorie, une sensation de bien-être et de plaisir. Elle s'accompagne d'une relaxation, d'une exacerbation des sens et d'une impression de comprendre et d'accepter les autres. Chez certains usagers, l'ecstasy peut provoquer une dépendance psychique. Pour ce qui concerne la dépendance physique, les appréciations varient selon les experts.



BuzzSenegal