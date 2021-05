Paris Hilton revient sur le (faux) tee-shirt "Stop Being Poor"

D’après une seconde photo que nous montre Paris Hilton, les trois mots écrits sur le tee-shirt étaient en réalité “Stop Being Desperate” [en français, “Arrêtez d’être désespérés”]. “Voici ce qu’il dit réellement”, poursuit cette dernière.

Comme l’explique le site Know Your Meme, l’origine de ce détournement, utilisé depuis pour se moquer du mépris de classe et de l’insensibilité des classes aisées à l’égard des personnes pauvres, remonte au mois de mai 2013 et est attribué à un utilisateur de la plateforme Tumblr.