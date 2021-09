Pop Smoke : La tombe du rappeur vandalisée aux États-Unis

ARIK MCARTHUR VIA GETTY IMAGES

Pop Smoke pris en photo le 30 août 2019 au Barclays Center, à New York.

Le ou les auteurs des faits auraient tenté d'en extraire le cercueil.





ÉTATS-UNIS - La tombe du rappeur Pop Smoke, assassiné en février 2020 à l'âge de 20 ans, a été en partie détruite entre le vendredi 10 et le samedi 11 septembre, rapporte le site américain TMZ, précisant que “le ou les auteurs des faits auraient tenté d'en extraire le cercueil”, situé dans un mausolée du cimetière de Green-Wood, à Brooklyn.





Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, des débris de la pierre tombale, sur laquelle est gravé le vrai nom de l'artiste, Bashar Barakah Jackson, sont éparpillés à côté des fleurs. Une dalle de béton a également été retrouvée à proximité. Selon TMZ, celle-ci séparait le cercueil de Pop Smoke de celui du dessus. Le montant total des dommages est, pour l'instant, estimé à 500 dollars .

D'après Jeff Simmons, porte-parole du cimetière, l'incident remonterait au samedi 11 septembre. “Nous avons immédiatement informé les autorités et nous sommes en contact avec la famille”, a-t-il expliqué au New York Post. Pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé, l'emplacement de la crypte ne comportait d'ailleurs pas de caméra.





Aucune information n'a également filtré concernant l'état du cercueil du chanteur. TMZ a néanmoins confirmé que la pierre tombale vandalisée avait été remplacée par une dalle vierge. Un périmètre de sécurité a également été mis en place autour de la zone.





Grand espoir du rap américain, Pop Smoke avait été tué à Los Angeles lors d'un cambriolage. Depuis sa mort, deux albums posthumes ont vu le jour: Shoot for the Stars, Aim for the Moon durant l'été 2020 et Faith un an plus tard.