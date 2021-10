"Contrairement à ce qui a été dit, Bril n'a jamais profité de moi", Dieyna Baldé

A l'heure où ces lignes sont écrites un entretien exclusif est diffusé sur Seneweb TV. Les invités sont Bril et Dieyna Baldé. D'emblée, le présentateur Ahmet Ndoye a demandé aux deux artistes quelles étaient la nature exacte de leur relation. Selon Dieyna Baldé, "Bril a été un producteur et s'est beaucoup investi pour la bonne marche de sa carrière. Comme tout producteur, il prenait en charge toute la chaîne de production de ses opus musicaux".



Répondant à la question de savoir si Bril profitait d'elle en prenant comme prétexte leur collaboration professionnelle, Dieyna repond "non".

"Bril n'a jamais profité de moi. Nous étions dans une relation amoureuse et professionnelle à la fois donc chacun tirait profit de l'autre. Je l'aidais et il m'aidait. Ce dans tous les domaines", renseigne la jeune chanteuse Koldoise.