"Je l'aime, j'étais jalouse, je demande pardon" : Dieyna Baldé s'explique et s'excuse

Dieyna Baldé a présenté en live ce lundi ses excuses à Bril Fight et à l'ensemble du peuple sénégalais. Elle explique que tout ce qui s'est passé entre elle et le chanteur a été motivé par une jalousie extrême de sa part. "Toute personne amoureuse devient jalouse. Je ne pensais à aucun moment que la situation pouvait déraper et arriver à un tel niveau".



Elle ajoute qu'elle a été manipulée par des personnes externes à leur couple. "Des amis, des proches m'ont fait croire que Bril ne m'aimait pas et je suis tombée dans le piège. Je lui demande pardon car je suis la principale fautive. Je l'ai déjà fait mais je le refais de nouveau, je lui demande pardon", a dit Dieyna sur un ton empreint d'émotion.