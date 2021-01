Saliou, un jeune Sénéglais en diffficulté avec sa famiille, réalise son rêve avec Gana et Mbappé...

Saliou est un jeune garçon de 10 ans qui supporte le PSG. Né au Sénégal, arrivé en France à 2 ans, Saliou est logé avec sa mère et ses trois sœurs par l'association Emmaüs dans une chambre de 20 m2.







Touché par la situation difficile du petit Saliou et de sa famille, le PSG a décidé de l'inviter au Parc des Princes pour assister à PSG-Strasbourg et pour rencontrer les joueurs du PSG et notamment ses idoles Kylian Mbappé et Idrissa Gueye. Touché par ce geste du PSG, il n'a pas pu contenir ses larmes au moment de vivre son rêve sur le bord de la pelouse.







Le petit Saliou a également reçu plusieurs maillots dédicacés, a pu participer à l'échauffement de Keylor Navas et a même été invité par l'émission Téléfoot.