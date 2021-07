Une influenceuse décède après avoir chuté d'une falaise en prenant un selfie

Sur sa dernière photo postée, ses abonnés ont tenu à lui rendre hommage. © Capture d

Connue pour ses photos parfois risquées publiées sur son compte Instagram, Sofia Cheung, influenceuse âgée de 32 ans, est morte en tombant d'une falaise.





La jeune femme de 32 ans faisait une randonnée au Ha Pak Lai, une zone humide entourée de montagnes, connu à Hong-Kong. En tentant de faire un selfie, dans le secteur de la Pineapple Mountain, Sofia Cheung a perdu pied en glissant sur un rocher et fait une chute de 4,8 mètres d'après le tabloïd The Sun. Malgré l'intervention des urgences, il était trop tard, l'influenceuse était décédée lors de son arrivée à l'hôpital.





Populaire sur Instagram, Sofia Cheung partageait ses voyages à ses abonnés. Des photos dans des paysages spectaculaires, souvent risquées. Sur son Instagram qui compte aujourd'hui 30.000 abonnés, on la découvre à travers des activités comme la randonnée, le kayak, la photographie et toujours pleins d'activités en plein air. Elle publiait souvent des photos de ses aventures en escaladant des falaises et des sommets de montagnes. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ????SOPHIA CHEUNG???? (@hike.sofi)





"Que ce soit une leçon, une triste leçon"





Sur sa dernière photo, ses followers ont tenu à lui rendre hommage. "Tu étais une personne si douce", "tes publications vont nous manquer", peut-on lire.





D'autres utilisateurs, se servent également de ce tragique accident pour rappeler le danger de ces pratiques : "Que ce soit une leçon, une triste leçon. Cela ne vaut pas le coup, ne prenez pas de photos risquées juste pour avoir des likes. Des photos de plage ok , mais se suspendre à des falaises, sur le bord ? Plus jamais ça s'il vous plaît".





259 personnes seraient mortes en prenant des selfies dans le monde entre 2011 et 2017





Le désir du selfie le plus extrême a tué de nombreux influenceurs ces dernières années. C'est ce que révèle la publication indienne de 2018 du Journal of Family Medecine and Primary Care, plus de 259 personnes seraient mortes en prenant des selfies dans le monde entre 2011 et 2017.