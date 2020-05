Valentin Rongier de l’OM sait préparer deux plats sénégalais très populaires

Vous n’allez peut-être pas le croire. Valentin Rongier, le milieu de l’Olympique de Marseille, adore deux plats sénégalais très populaires. Lesquels ? Je vous vois venir, le thiébou dieune national n’est pas dans le lot. Creusez davantage.







Rongier est certes « soupes et burgers maisons, accompagnés de patates douces », mais on apprend qu’il est aussi très yassa et mafé de poulet. Sans blague, alors ! Mieux, selon le journal français Libération, qui a brossé son portrait dans son édition de ce jeudi 28 mai, le Phocéen prépare lui-même ces plats.





Une info probablement difficile à digérer pour les fans sénégalais du PSG amateurs de mafé et de yassa.