[Chronique d’une Sokhna] EN MODE SÂLAM (Par Amal Medina)

C'est avec un réel plaisir que je vous présente la première chronique de cette nouvelle année 2023, avec plus d'intimité que d'habitude. Les débuts d'année sont généralement teintés de "bonnes" résolutions, hélas, j'ai donc décidé que ce sera Sâlam pour ma part, c'est-à-dire PAIX.





Pourquoi Sâlam ? Eh bien pourquoi pas?! A priori, la paix est le centre de gravité de notre existence même. Cependant, nous avons quelques fois tendance à soit l'attendre d'autrui, soit qu'elle nous reste légitime. Ma foi ce qu'elle est à notre portée?! La paix dépend de notre personne plus qu'on ne le croit.





J'ai ressenti le besoin de partager cette sensation de bien-être profond, totalement dénuée d'ostentation. Ce sentiment qui nous fait croire au possible, qui nous fait voir la beauté de la vie non pas avec des œillères, mais bel et bien avec les yeux de la vérité. Autrement, avec ces réalités mêmes telles que les tracas du quotidien, les maux sociaux et j'en passe.





Ce sentiment est caractérisé par le fait de plus trop s'en faire du regard de l'autre?; en accentuant plus notre besoin de nous élever non pas au détriment de notre ascension sociale, mais simplement en discernant l'ordre des priorités. Il nous fait aussi comprendre que le seul et unique combat digne d'être mené reste celui contre nous-mêmes, que tous les autres éléments qui composent notre existence demeurent à priori collatéraux.





Cette sensation nous pousse à la réflexion, à savoir le pourquoi de notre présence sur terre. Dans quel but ai-je été créé ? Qu'est-ce que mon passage sur terre est censé apporter?? Et pas à qui, mais plutôt pour qui??





Et sachez que ce sentiment rend beau plus qu'aucun maquillage ne pourrait. Il nous fait non pas nous sentir forts, mais juste à l'aise avec nos faiblesses. La paix nous donne la capacité de voir l'être humain dans sa véritable nature, en d'autres termes une créature de Dieu tout court, qu'importe celui qui se trouve en face de nous.





Et si, pour 2023, nous faisions simplement comme vœu d'être réellement de meilleures personnes qu'en 2022 ? C'est déjà pas mal comme résolution, n'est-ce pas?? (Rire).