Freestyle d’une Sokhna : «Ne naît pas Gaïndé qui veut» (Par Amal Médina)

Freestyle d’une Sokhna, soutien aux Lions

Que dire à votre endroit, mis à part ce que vous avez su vous-mêmes cultiver dans nos cœurs. À l'origine, c'était une histoire anodine de football concernant la formation sénégalaise et des amateurs du ballon rond, entre autres, jusqu'à ce que vous le hissiez carrément au rang de pacte entre un peuple et ses dignes fils, fondé principalement sur l'amour, l'honneur, le respect et l'empathie. Dès lors, nous sommes devenus une famille à part entière, de surcroît sur le trône du football africain.





Pour rappel, le chemin a été long et périlleux, marqué tant par de beaux épisodes avec notamment l'épopée de vos aînés de la génération 2002, que de désillusions.





Certes, il est dit que les vainqueurs écrivent l'histoire, en revanche, il faut du temps et nettement plus que de la patience pour le matérialiser. Ce qu'a certainement perçu coach Aliou Cissé aka ‘’El Tactico’’, nul hasard à son surnom. Plus qu'un sélectionneur, c'est un meneur d'hommes qui a su aller à la pêche de pierres précieuses et gérer la cuisine interne en optimisant les aptitudes propres à chacun afin d'en faire un collectif fécond.





Mieux, El Tactico s'est surtout imposé en leader emblématique à travers sa persévérance, sa lucidité et sa clairvoyance face aux critiques acharnées qu'il a essuyées non pas en versant dans ce sens, mais en unifiant tout un peuple jusqu'à en rallier d'autres origines au détriment de toutes divergences religieuses, ethniques ou politiques. Chapeau et merci coach !





Par ailleurs, concernant nos chers Gaindés, au-delà du sacre de la CAN, vous nous avez donné une belle leçon de patriotisme. Votre collectif est certes composé de Sénégalais de souche et de binationaux, cependant sur le terrain vous êtes juste de véritables frères sénégalais. La manière dont vous mouillez le maillot nous fait aimer davantage la patrie.





Il n'y a pas de secret de polichinelle, la cohésion fiable dont vous avez fait preuve a été la suite logique d'un tel résultat. Nous ne vous remercierons jamais assez tant pour cette étoile ardemment désirée sur le maillot national que pour ces nombreuses étoiles dans nos yeux, le rêve est enfin devenu réalité et perdure. À jamais, nous vous serions reconnaissants pour cette félicité embrassée par le peuple sénégalais le temps d'un sacre.





Nous sommes à présent à la Coupe du monde des nations, avec des souhaits pleins le cœur, toujours faisant bloc derrière vous en famille. À la veille des qualifications en 8es de finale, comme un fils qui va au combat, sachez que vous avez le soutient total de tous les membres de la famille quelle que soit l'issue du match. Nous sommes fiers de vous, de votre parcours et surtout d'être un membre de votre famille. Prompt rétablissement au modèle de toute une génération qu'est Sadio Mané. Le Bon Dieu en a décidé ainsi.