FREESTYLE D'UNE SOKHNA : “DANS UN MONDE SANS TABOU, QUELLE PLACE OCCUPE LA SEXUALITÉ ?” (Amal Médina)

La sexualité dans un monde sans tabou

Notre époque est certes rythmée par l'avancée fulgurante de la technologie, les grands pas de la médecine, l'accès aux contrés les plus reculées sans déplacement physique entre autres, quoique toutes ces caractéristiques possèdent le même dénominateur commun à savoir mener à la liberté de l'individu en soi.





Cependant, cette dite liberté si cela en est une, a-t-elle vraiment amélioré la qualité de l'être humain en tant que telle ? Sommes-nous devenus de meilleurs êtres que nos aïeuls ? Et si toute cette évolution n'était que poudre aux yeux concernant nos réels besoins en terme humain ?





Il semblerait que les pas de géant que le monde a subi aurait eu comme répercussion d'entretenir une constante apologie de la légèreté en tournant en dérision tout ce qui avait de la valeur. La société a occupé les esprits avec ce qui est futile et ludique en plaçant la sexualité au premier rang des intérêts humains, comme tranquillisant social y a pas mieux. Cette même évolution est venue jusqu'à poser un débat sur la théorie du genre qui à la base était question du genre humain constituer principalement d'un homme et d'une femme dans l'optique d'une complémentarité.





Comment ne pas douter de cette évolution quand l'avènement des méthodes contraceptives telles que le préservatif et la pilule qui à l'origine avaient pour objectif de protéger l'individu, ont vraisemblablement fait croître les maladies sexuellement transmissibles et les enfants hors-mariage ou non désirés.





Remarque ce qui différencie l'individu de l'animal demeure la raison, l'un en est doté là ou l'autre en à guère. En foi de quoi, il permet à l'homme de discerner, mesurer et même ressentir grosso modo de la pudeur ; jusqu'au moment ou cette soi-disant évolution vient casser les codes en érigeant le TABOU en quelque chose de négatif. Ce qui ne l'est forcément pas concernant le rapport qu'à l'homme à propos du sexe, il semblerait que la recette magique des anciens face aux conséquences désastreuses liées aux problématiques sexuelles, était qu'elles étaient caractérisées de sujet TABOU. Drôles d'ironie!!!





Si la société dans laquelle nous vivons s'est déployé d'énorme moyen afin de nous faire croire le contraire, il en reste que la sexualité relève de l'intime à défaut du sacré , c'est tellement réducteur de vouloir le qualifier de vulgaire moment de plaisir étant donné qu'il va nettement au delà. De prime abord, la femme est conçu afin d'être un terreau fertile lors de l'accouplement avec l'homme dans un moment qui est décris le plus souvent comme un bonheur équivalent au septième ciel.





Toutes les religions révélées ont bel et bien élucidé la question avec égard étant donné que la sexualité fait partie intégrante de la vie de l'humain, en revanche, l'absence de morale la concernant est surtout un indice flagrant de déséquilibre.