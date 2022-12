La chronique du citoyen honnête – Papa Alé Niang retourne prison : Il a manifestement violé son contrôle judiciaire

Le citoyen honnête s’était très tôt démarqué des agissements du journaliste Pape Alé Niang qui avait été arrêté une première fois pour divulgation de secret défense. Etant entendu que la défense nationale ne doit en aucune façon être l’objet de jeu de manipulation.



Ainsi, après moult tractations et des pressions énormes pour son élargissement, la justice lui aura accordé une liberté provisoire. Ce qui avait d’ailleurs poussé les organisations des médias à abandonner leur plan d’action qui devrait mener au boycott des toutes les activités gouvernementales.



Le citoyen honnête reste constant dans sa position soutenant que Pape Alé livre manifestement un combat politique au lieu de s’atteler à équidistance au travail qui sied à un journaliste soucieux de l’équilibre de l’information destinée aux Sénégalais et au-delà.



Aujourd’hui, Pape Alé a encore manifestement violé les termes de son contrôle judiciaire puisqu’il continue de divulguer des informations qui vont à l’encontre de la décision de justice relative à son élargissement.



De facto, il met les organisations des médias dans une position délicate et personne ne trouvera en redire en ce qui concerne la responsabilité de la justice de veiller scrupuleusement au respect du contrôle judiciaire et à la loi.



Le monde des médias doit impérativement asséner ses vérités à Pape Alé Niang et l’inviter à mener correctement le travail journalistique et cesser le combat politique qu’il porte en bandoulière. Aucun



pouvoir au monde ne peut accepter qu’on l’immole par des informations de nature à jeter le discrédit sur sa légitimité.



Pape Alé a violé son contrôle judiciaire, il doit donc aujourd’hui en tirer des leçons. Le droit du public à l’information n’est pas mitoyen au combat politique. Dans cette affaire, les médias ont l’obligation de démêler l’écheveau : Le droit du public à l’information n’est pas mitoyen au combat politique. Il faudra que Pape Alé abandonne son combat politique au profit du travail journalistique. C’est cela la vérité qu’on refuse de lui dire au grand jour.



Dr Cheikh Oumar Top (Journaliste au Quotidien “Le Regard”)