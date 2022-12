Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Bienvenue au... Dojo National !

Les Sénégalais ont été témoins d‘un fait inédit dans l‘histoire de notre Assemblée nationale. Deux députés, Massata Samb et Mamadou Seck membres de Yewwi Askaan Wi et du PUR, en même temps Talibes ou Talibans( C’est du pareil au même), doués en arts martiaux, ont osé lever la main et le pied sur la députée Amy Ndiaye Gniby, dont le seul tort est d‘avoir assumé ses responsabilités en confirmant ses dires de la veille. Le tout en des termes puisés dans le vocable des politiciens. Et comme l‘écrit Boubacar Boris Diop, intellectuel intègre et honnête, la dame Amy Ndiaye Gniby ..n‘a proféré aucun mot injurieux ! C‘est pourquoi l‘écrivain et homme de lettres, a exprimé „Sa solidarité totale à l’Honorable Amy Ndiaye Gniby brutalisée à l‘Assemblée Nationale. De toute façon , conclut Boubacar Boris Diop, ce déchaînement de violence est juste inadmissible surtout, en un tel lieu „...l‘Assemblée Nationale.







Cette position de notre confrère Boubacar Boris Diop (il est aussi journaliste ) est celle de la plupart des Sénégalais indignés par ce geste inqualifiable, de personnes, supposées être des députés mais qui se sont transformées, l’une en boxeur, l‘autre en Karatéka . Ils ont exercé leur talent sur une dame, Députée, qui défend son leader politique pendant que les agresseurs, en véritables Talibes, ailleurs on dirait Talibans, s’attaquent à toute personne qui ose faire allusion à leur guide religieux et leader politique, dont certains pensent, qu‘il va les conduire directement au....Paradis!







Il y a une règle universelle, un député élu par un parti politique est un député de tous les citoyens Sénégalais qui l‘ont élu. Le caftan de Talibe, que dis je, de Taliban, doit être accroché aux grilles de l‘Assemblée Nationale pour le remplacer par l‘écharpe de...Député en entrant dans l’hémicycle. Les convictions religieuses n‘ont rien à faire à l‘Assemblée Nationale. C‘est pourquoi, quand on a un marabout, la meilleure manière de le protéger, est de l‘éloigner de la chose politique, surtout dans le Parlement, ce lieu idéal pour parler...Politique.







Pourtant, les nouveaux députés de la 14eme législature, surtout ceux de l‘opposition, nous promettaient une Assemblée de rupture! Eh bien! Il y’a eu rupture! Les Sénégalais sont bien servis! Ils ont une Assemblée Nationale, où des députés emportent les urnes, montent sur les tables, quand d‘autres montrent comment il faut envoyer une bonne paire de claques à une collègue ou comment lancer un Manjiri (Terme utilisé par les Karatéka pour désigner un coup de pieds) sur le ventre d’une collègue, aux mains nues et de surcroît en état de grossesse, pour la neutraliser. Quelle horreur!





Voilà la rupture qu‘on nous promettait ! L‘hémicycle a été transformé en...Dojo devant les téléspectateurs du monde entier ! Dites vous que ce n‘est pas fini, cela ne fait que commencer car nous allons souffrir le calvaire pendant les 5 prochaines années, moins un semestre ! .





Ces comportements de ces deux députés de Yewwi Askaan Wi, ont amené le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, à apporter „ son soutien résolu à la députée Aminata Ndiaye Gniby de Benno Book Yakaar. J’espère que la Justice ira jusqu’au bout. L‘Assemblée nationale n‘est ni un Ring ni un Dojo. Ces pratiques que Yewwi Askaan Wi nous montrent contrastent avec les promesses faites“ , conclut Birahim SECK. Sans commentaire !







Toutes les associations de femmes et les féministes, vent debout, condamnent avec la dernière énergie cet acte odieux, commis par des Talibes, que dis-je, des Talibans, qui sont entrés par défaut à l‘Assemblée Nationale. Souvenez-vous, c‘est la liste des suppléants de Yewwi qui a été autorisée à prendre part au scrutin. Voilà le résultat! Et chaque Sénégalais qui a une posture républicaine saura apprécier ce qui s‘est passé la semaine dernière à l‘Assemblée Nationale.







Le Secrétaire Général de l‘Union Interparlementaire Martin Chungong, qui regroupe tous les parlements du monde, condamne cet acte odieux! Il exhorte le Président de l‘Assemblée Nationale du Sénégal, à mener une enquête approfondie et à prendre les sanctions qui s‘imposent à l‘encontre des deux parlementaires auteurs de ces actes afin de garantir le respect de l‘Institution parlementaire et ceux qui y travaillent.







Pourtant les femmes de Yewwi....justifient l‘acte des deux députés Talibes qui sont dans leur coalition. Elles expliquent leur position par le fait que leur collègue de Benno est une marionnette qui exécute de sales boulots. Explication très simpliste qui ne convainc pas la majorité des Sénégalaises qui se sont rangées du côté de leur sœur, victime de cette agression barbare.







Mais dans tout ce brouhaha, le silence assourdissant des défenseurs autoproclamés des Droits Humains inquiète. Peut-être Seydi Gassama de Amnesty International est en congé après avoir dépensé beaucoup d’énergie en défendant....Pape Ale Niang, l’inventeur d’un...journalisme nouveau, où la vérification de l’information est...facultative voire supprimée! Rappelez-vous de cette affaire d‘un immeuble faussement attribué, par ce nouveau...journaliste? à un haut gradé des forces de défense et de sécurité. Suivez mon regard !





Pour revenir à nos Droits de l‘hommistes autoproclamés, quand il s‘agit des membres de l‘opposition, vent debout, ils évoquent toujours la violation des Droits de l’Homme. Peut être que Madame Aminata Ndiaye Gniby est une femme, et eux ils ne défendent que les droits ...des Hommes et non...des Femmes. La gent féminine saura apprécier!