Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Choisir ou Wax Waxeet?

L’inter coalition Wallu et Yewwi a fait presque match nul avec la coalition Benno en engrangeant 80 députés contre 82 pour sa rivale. C’est le peuple sénégalais, qui encore une fois, a prouvé sa maturité en matière d’élection. Les résultats du scrutin ont été acceptés par toutes les coalitions sauf Nantague qui avait introduit un recours vite retiré par les responsables qui ont désavoué Cheikh Alassane Sene. Mais le Conseil Constitutionnel a quand même examiné puis rejeté le recours.





Pour dire quoi? Que toutes les coalitions ont, de fait, reconnu la fiabilité de notre système électoral qui n’a rien à envier aux grandes démocraties de par le monde.





Mais il y’a des déclarations de certains politiciens qui s’attaquent au Conseil Constitutionnel jusqu’à dire que cela ne vaut pas la peine d’introduire des recours. Mais c’est ce même Conseil Constitutionnel qui va organiser, dans moins de deux ans, la présidentielle de 2024. Ceux-là qui ne font pas confiance à ces juges, en charge de l’organisation du prochain scrutin, vont-ils exiger qu‘on fasse appel à des juges venant du Vanuatu ou du Burkina pour organiser nos élections? Non! les politiciens doivent savoir que le peuple sénégalais sait que seuls les bulletins de vote sont capables de d‘élire ou de rejeter une candidature ! Il l‘a prouvé pendant les locales et confirmé aux législatives. Qu‘on arrête ce langage populiste qui n‘a aucune influence sur le choix des électeurs.





Justement ce langage populiste risque de rattraper certains.





Dans la Charte de sa coalition, Yewwi Askan Wi, s‘est engagée à bannir le cumul des mandats. Cette disposition a été rappelée récemment par Abass Fall conseiller municipal Yewwi a Dakar. En cas de résistance, M. Fall explique que la coalition a les moyens de contraindre des rebelles éventuels à se plier à ce point de la Charte. Les sanctions prévues peuvent aller jusqu’à leur exclusion.





Ainsi, un maire élu député lors des dernières législatives aura à choisir d‘aller au parlement ou de rester édile de sa commune. Y a bon d‘entendre Honorable député avec un bon salaire accompagné d‘un Passeport diplomatique et un millier de litre de carburant ! Le choix sera difficile au pays des Gorgorlus. Les principaux intéressés se connaissent mais nous aussi nous les connaissons. Nous croyons sincèrement qu’ils vont respecter le règlement de la coalition sur le cumul des mandats. Ce serait un début d’application de la rupture promise au fameux peuple pendant toute la campagne. Sinon ce serait politiquement mal vu par...le peuple dont ils se réclament. A moins qu‘on assiste à du Wax Waxxeet, suivant la jurisprudence de l‘inventeur de la formule. Suivez mon regard!





Par ailleurs, l’opposition persiste et signe, qu‘une fois l‘Assemblée installée en Septembre, elle va s‘atteler à la série de réformes annoncées aux citoyens pendant la campagne électorale. Parmi celles-ci, il y’avait le vote d‘une loi d‘amnistie pour permettre au fils de Maître Abdoulaye Wade, Karim Maissa Wade, pour ne pas le nommer, de pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais en 2024 de même que Khalifa Ababacar Sall. Mais le silence assourdissant, qu‘on observe autour de cette question depuis la fin des élections, risque de nous réserver des surprises. Mais bon, comme le père de Karim, fin politicien et qui n‘est pas une sauce de Niebe, comme disent les Wolofs, soyons patients ! Attendons!



Tout dernièrement, l‘inter coalition Wallu Yewwi a déclaré qu‘elle ne participera pas à l‘élection des membres du Haut Conseil des Collectivites Territoriales (HCCT) parce qu‘elle va dissoudre cette institution. Mais quand? Ce n‘est pas pendant cette législature avec le nombre de députés qu‘elle a (80) plus éventuellement les autres non inscrits. Parce que la dissolution du HCCT, créé par une loi organique passera par les 3/5 des députés (99) pour être effective. Et pourtant le HCCT fait partie des institutions que les Assises Nationales avaient demandées la création. Pourtant l’application des décisions des Assises est fortement exigée par les membres de l’opposition qui reprochent au Président Macky d’ignorer ces conclusions. Macky a-t-il tort de respecter une des décisions des Assises Nationales ? Est-ce que réellement ceux qui veulent la mort du HCCT ont lu le contenu intégral des conclusions des Assises ? Connaissent-ils les missions dévolues à cette institution?





Sur ce point, je lance un appel à nos jeunes confrères journalistes d’éviter de suivre les yeux fermés les paroles des politiciens. Mais diable, faites nous connaître le HCCT en allant sur le terrain pour interroger les animateurs de cette institution. Ils peuvent trouver des personnes ressource qui puissent nous édifier sur l’utilité et les missions du HCCT. Cette parenthèse sur les journalistes est fermée.

Pour revenir sur l‘inter coalition Wallu/Yewwi qui a essayé de convaincre les trois coalitions dont chacune a un élu (Book Guis Guis, AAR et les Serviteurs) pour les tirer vers leur rassemblement. Mais en vain. On a entendu l‘appel solennel que Cheikh Tidiane Youm de Yewwi a lancé à ses frères !? des 3 coalitions (considérées pendant la campagne comme des pestiférés) pour venir gonfler leur rang pour pouvoir avoir la majorité absolue à l‘Assemblée nationale. Il y a une incohérence dans cette démarche car ces 3 coalitions n’étaient pas fréquentables pendant la campagne électorale parce que vendus, selon la coalition YAW, à Macky Sall. Comment, moralement effacer toutes ces suspicions en l’espace de quelques semaines ? Le VAR des journalistes est là et tout le monde a entendu les paroles humiliantes adressées aux responsables de ces coalitions. Ils ont été taxés d’être à la solde de Macky Sall qui les aurait financés. Ce qu‘ils avaient réfuté fortement. Donc, l‘inter coalition devra s’en prendre à elle-même dans l’échec de sa démarche pour avoir tenu un langage excessif en direction des autres dont elle a besoin aujourd’hui pour se renforcer. .





Le trio arbitral, comme les qualifient les observateurs, vient de perdre un membre, Pape Diop de Book Guis Guis. Il a préféré rejoindre la coalition Benno Book Yakaar pour lui donner une majorité absolue au parlement. Il s’est expliqué sur les raisons qui l’ont amené à prendre une telle décision. Pape Diop est traité aujourd’hui de tous les noms d‘oiseaux dans les réseaux sociaux. On le qualifie de traître. Mais au fait, il a trahi qui ? On dit qu’il a trahi le peuple. Mais de quel peuple parle-t-on ? Ceux-là qui lui ont donné leurs voix, ne sont-ils pas membres de ce peuple? Est-ce qu’ils lui ont demandé d‘integrer impérativement l’inter coalition Wallu Yewwi ? A ce rythme, on pourrait aussi qualifier Thierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall de traîtres pour avoir refusé de se rattacher à Wallu /Yewwi . Comme quoi, tous ceux qui ne sont pas avec l’opposition sont des traîtres. Ce qui reviendrait à dire, dans un raisonnement erroné, qu’on cesse d’être patriote une fois aux côtés du Pouvoir. Est-ce à dire que ceux qui viendront demain au Pouvoir,(Dieu Seul sait) auront en face d’eux des opposants qui deviendront les patriotes et eux des traîtres ? Cette vue de l’esprit est absurde car tous les Sénégalais, selon leur option politique, sont d’ égale dignité où qu’ils se trouvent dans le pays ou dans la diaspora. Il faut arrêter donc ce clivage anti-démocratique ! Si tu es avec moi dans l‘opposition tu es bon alors que si tu es du côté du pouvoir tu es mauvais? C‘est quoi cette façon faire la politique? Respectons nous les uns les autres et cherchons à préserver notre commune volonté de vivre en commun dans la paix sociale !



Les Sénégalais ont dégusté du bon couscous à l’occasion de la fête de Tamxarit.





Le lendemain, j’ai fait un tour dans les pharmacies de notre quartier pour vérifier si les stocks de tous les médicaments qui aident à la digestion n’ont pas connu de rupture. Eh bien ma surprise a été grande d’apprendre que mes cousins Al Pulaars avaient tout raflé la veille pour au cas où le couscous ferait un effet indésirable ! Évidemment, ils sont habitués au fameux Lachiri Haako alors que nous autres Sereers, sommes habitués à toutes les déclinaisons de sauces qui accompagnent le couscous.