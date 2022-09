Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Droits de l’Homme....politique !

Au Sénégal, on dirait que les droits de l’hommistes sont préoccupés par les Droits des hommes politiques mais pas de l’homme, simple citoyen ! En effet, après la confirmation de la condamnation de Barthelemy Dias à 2 ans de prison dont 6 mois ferme, le directeur exécutif d‘Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, dans un commentaire, pense que ce jugement est injuste parce des commanditaires n‘ont pas été jugés en même même temps que le maire de Dakar. Que je sache, des 8 membres du Parti Démocratique Sénégalais ont été jugés et condamnés à 2 ans de prison avec sursis.

Monsieur Gassama, comme il s‘immisce dans le fonctionnement de la Justice sénégalaise et réclame le jugement des commanditaires, c’est peut-être parce qu’il les connaît, devrait donner leurs noms au tribunal pour un jugement éventuel.

Le directeur exécutif d‘Amnesty Sénégal, les citoyens attendaient son commentaire sur la non indemnisation des parents de Ndiaga Diouf, déboutés par le tribunal sur leur demande de dommages et intérêts. Pourtant, lors du premier jugement le tribunal avait retenu une indemnisation de 25 millions F à verser à la famille. Ce comportement de Seydi Gassama confirme ce que disent les citoyens sur nos activistes et droits de l‘hommistes autoproclamés qui ne brisent le silence que si les intérêts des hommes politiques sont menacés. Mais quand il s‘agit du peuple, surtout nous autres du monde rural, cette catégorie de citoyens n‘entre pas dans leurs préoccupations.

Certains pensent, d‘ailleurs que la plupart de ces activistes, populistes et autres droit de l‘hommistes autoproclamés, sont des opposants encagoulés. Parmi eux, il y en a qui ont même décroché un poste de...député à l‘Assemblée Nationale. Suivez mon regard !

La loi d‘amnistie que certains politiciens agitent pour effacer leurs crimes économiques et peut être même de sang, entre dans cette game de l’impunité qu‘ils veulent s‘arroger. Sont-ils des citoyens entièrement à part ? Non ! Pendant qu’ils veulent se laver avec force détergeant pour rester impunis, de pauvres Gorgorlous croupissent dans les prisons pour avoir dérobé qui, une chèvre en divagation, qui, un poulet sorti imprudemment dans la rue. Ceux-là ne bénéficieront jamais d’une loi d’amnistie pour effacer ce genre d’infractions condamnables, certes, mais mineurs, par rapport aux délits et autres crimes dont sont accusés les politiciens .

Pourquoi nos défenseurs!? autoproclamés des droits humains ne se penchent sur cette discrimination positive en faveur des politiciens. Pourtant, ils sont prompts à bondir comme un diable qui sort de sa boîte dès que les intérêts des politiciens sont menacés. Dans une de mes chroniques, nous disions, que nous, les citoyens ordinaires et républicains, sommes pris en otages par les politiciens, qui semblent être au-dessus de la loi. Sous d‘autres cieux ce sont des...intouchables!



Au sein de la coalition présidentielle, Benno Book Yakaar, ça sent le roussi! Après le départde Aminata Touré, notre Mimi nationale, voici que Abdoulaye Balde, leader de l‘UCS ( Union centriste du Sénégal) refuserait de présider la Commission Défense à l‘Assemblée nationale. Selon un des responsables de l‘UCS, Abdoulaye Balde, absent du territoire national lors de l‘installation des Commissions, devrait être membre du gouvernement et non présider une commission. Ce porte parole du jour, promet que son parti va se concerter pour voir la conduite à tenir dans le compagnonnage avec Macky Sall.

Une des composantes de Benno, le Parti Socialiste, connaît des remous en son sein. Des militants ont élevé la voix pour contester la reconduction de Serigne Mbaye Thiam dans le gouvernement après 10 ans de présence.

La majorité absolue, obtenue grâce au leader de Book Guis Guis, Pape Diop, la coalition Benno Book Yakaar serait perdue avec le départ de Mimi Touré, qui s’est portée candidate à la présidentielle de 2024. C’est dire que la nouvelle majorité?! qui se dessine, va rendre impuissante Benno Book Yakaar pour les Lois ordinaires. Elle a déjà dans le Pipe Line, une pile de propositions de lois pour revoir la marche du Parlement.

Si cette nouvelle majorité qui se dessine se confirmait, j’espère qu’elle ne sera pas une majorité....mécanique ( que l’on reprochait à l’autre camp) qui va voter mécaniquement des lois aux allures populistes comme ce que l‘on avait vu dans un pays africain où une loi a été votée pour interdire l‘importation des fruits...occidentaux, comme les pommes, les poires, les pèches et autres. Alors qu’en dehors du pays, les autorités de ce pays se gavaient de ces fruits qui sont exotiques pour nous autres des tropiques. Comme le sont, pour les Occidentaux, nos mangues, cocos, goyaves et autres fruits tropicaux.

Il ne faut jurer de rien avec ces politiciens, dont la majorité est partisane du Wax Waxeet pour ne pas dire...la Wade Formula! Suivez mon regard!



Pendant ce temps, le spectacle continue à l’Assemblée Nationale, après la démonstration musclée pendant la rentrée parlementaire, nous avons eu droit à des députés coiffés de cette coiffe traditionnelle de nos cousins Diolas dans un air de....au Théâtre ce soir !

Nos députés ont failli nous servir un troisième spectacle en décidant d’aller se solidariser avec le Député Maire de Dakar Barthelemy Dias, bardés de leur écharpe tricolore de membres du Parlement comme pour défier le Pouvoir Judiciaire ! Heureusement qu’ils n‘ont pas eu le temps d‘arriver au Palais de Justice car le juge avait prononcé le verdict plus tôt que prévu. Il paraîtrait qu’il y avait une haie de...déshonneur qui les attendait pour les huer, suite au spectacle offert aux Sénégalais, lors de l‘ouverture de la 14eme législature ! Tant mieux pour la démocratie!



Pour rester avec les politiciens, nous marquons notre solidarité avec le Groupe Futurs Médias, accusé de partialité le Député Maire de Dakar, Barthelemy Dias. Propos réfutés par Babacar Fall le directeur de l’information de la Radio Futurs Médias avec une certaine virulence.

Nos hommes politiques doivent savoir raison garder car le journaliste professionnel est une sentinelle qui veille au grain pour INFORMER les citoyens. Ce qui l’intéresse, c’est les Faits rien que les Faits. Aucun homme politique sérieux ne peut accuser le GFM d’être partisan même si son patron est membre de la mouvance présidentielle. Ce n’est pas rien si son journal quotidien, L’Observateur, a l’un des plus forts tirages de l’espace médiatique sénégalais, du fait du professionnalisme de ses journalistes. Cette polémique n‘a pas sa raison d’être dans un pays de dialogue et de démocratie comme le Sénégal.

Nous ne quitterons pas ce monde des Médias sans rendre hommage à notre confrère , Soro Diop, qui nous a quitté en perdant la vie dans un accident de la circulation vendredi, quelques heures après avoir, exprimé sa solidarité au GFM suite aux accusations de partialité de ce Groupe. Là, on peut dire que Soro est mort la plume à la main, pour ne pas dire les armes à la main, pour défendre la profession de journaliste. Jugez-en par la lecture du dernier paragraphe de son dernier article terre, publié vendredi peu avant son accident mortel: Il est pour les hommes de médias et les penseurs déliés de la pensée unique de se lever et d‘assumer courageusement leur partition, en toute liberté, de nommer les choses pour ne pas en rajouter aux malheurs du monde. De notre monde.

Merci Soro, pour tout ce que tu as fait pour défendre notre profession. Repose en paix et que Le Tout Puissant t‘accueille au Saint Paradis. Amen!





L‘autre jour au sortir de la ....mosquée ( eh oui les Sereers vont à la mosquée) un Al Pulaar nous a interpellé, pour demander une intervention auprès des Saltigues, ces météorologues...Sereers ( ne souriez pas chers cousins) pour qu’ils arrêtent la pluie pour 2 semaines. Le temps de permettre aux producteurs Sereers de récolter le mil pour la préparation du Lachiri nouveau. Mes cousins ne dorment plus depuis qu’ils ont appris que le mil est arrivé à maturation ! Patience, patience, chers cousins, dès les premières récoltes, vous aurez votre part, en mode Fast Track, pour reprendre les termes d’un certain Al Pulaaro-Sereer. Suivez mon regard !



Abdou GNINGUE

Journaliste Citoyen du monde rural