Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Hommes d’affaires ou courtiers ?

Les hommes d’affaires sénégalais « exhortent le prochain gouvernement à davantage de soutien pour permettre à l’entreprise nationale de prospérer et de répondre à cette forte demande d’emploi de notre jeunesse que nous savons innovante et productive ».





Cet appel lancé par les différentes organisations patronales de notre pays, n’est pas du goût de Serigne Mboup le patron de la CCBM (comptoir commercial Bara Mboup) et maire de Kaolack.





Monsieur Mboup, assène d’abord ses vérités aux dirigeants de ces organisations. Il explique que « pendant presque trente ans, la plupart des membres s’accrochent à des postes de responsabilité sans organiser des élections et n’ont plus d’activités. Ils se greffent derrière ces organisations pour faire du courtage et se transforment en cabinet d’affaires pour avoir des marchés en profitant de leurs positions privilégiées. » Si cette situation persiste, ajoute Serigne Mboup, ils mettront en faillite l‘Etat et le secteur privé sera le premier responsable de cette faillite !



Pour le renouvellement de leurs instances, on entend rarement des assemblées générales de ces organisations patronales. Il se pourrait qu’elles les tiennent à l‘insu de la presse. C‘est leur droit, mais les Sénégalais ont droit à l‘information.





Ce que nombres de Sénégalais constatent, c‘est le manque de visibilité sur les activités de nos hommes d‘affaires. Il est vrai que les importateurs de riz et blé sont connus mais pour le reste on ne sait pas qui fait quoi dans notre économie nationale.





L’importation étant la gymnastique favorite de nos hommes d’affaires, il n’est donc pas étonnant qu’ils souffrent de la conjoncture internationale. Le patriotisme économique qui anime leurs fournisseurs fait que nos hommes d’affaires sont dans le désarroi. On a appris que l’Inde a décidé de bloquer un million de tonnes de riz destinées au Sénégal par une augmentation drastique de leurs prix. C’est une forme de patriotisme de ces hommes d’affaires indiens de crainte qu’il y ait une pénurie dans leur pays. Pourtant, des milliers d’hectares en friche sont dans la vallée du fleuve Sénégal qui pourraient et j’allais dire, devraient être exploitées par nos hommes d’affaires, pour une autosuffisance en riz. L’institut sénégalais de recherche agricole (ISRA) a trouvé une variété de blé qui peut pousser dans notre pays pour le bonheur de nos boulangers. Pourquoi ne pas essayer la culture de ce blé pour éviter, encore une fois, ce qui est arrivé pendant ce conflit Ukraine/Russie.





Pour ce qui est du sucre, quand les hommes d’affaires ont protesté contre le monopole de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) de Richard Toll, des terres étaient disponibles pour des plantations de cannes à sucre. A ce jour, que je sache, aucun homme d’affaires n’a tenté l’expérience. Ils préfèrent importer et stocker leurs marchandises dans un entrepôt avec un gardien et une secrétaire. Et puis c’est tout! A ce rythme, comment nos hommes d’affaires pourraient aider cette jeunesse, dont ils disent, innovante et productive, à faire leur preuve pour résorber le chômage.





Dans beaucoup de pays, que le chef de l’Etat effectue un voyage officiel à l‘étranger, il se fait accompagner par des hommes d‘affaires nationaux pour nouer des contacts avec leurs homologues. Occasion pour eux d’avoir des contacts et créer de nouvelles industries dans notre pays.





Est-ce que c‘est normal que dans notre pays, on consomme des canettes de jus de mangue made in...Dubai alors que des tonnes de mangues pourrissent en Casamance ou dans d‘autres régions du Sénégal. Où sont nos hommes d‘affaires ou les membres du Club des investisseurs du Sénégal qui devraient investir dans ce secteur et inonder les marchés du Moyen Orient par nos produits ?





Au cours d‘un de ces voyages, le Président Macky Sall était accompagné de quelques hommes d’affaires,. Au cours d‘une audience avec les hommes d‘affaires du pays hôte, ces derniers, à leur sortie, ont dit ce qu’ils veulent faire au Sénégal en matière d‘investissements avec le nombre d‘emplois attendus.





Interrogé, l‘homme d‘affaires Sénégalais, se mettait à saluer le discours que le Président de la République a tenu devant ces hommes d‘affaires. Au lieu de dire à la presse sa moisson de contacts avec ses homologues, il se mettait à souligner la pertinence des propos du President Macky Sall devant ces hommes d‘affaires. Sans commentaire !





Pourtant, au Sénégal, on a tout essayé pour que nos hommes d’affaires soit performant. A l‘Indépendance, le Père Léo et Le chef du gouvernement d’alors Mamadou Dia avaient tout fait pour que nos hommes participent au développement économique et social du Sénégal. Les gens de ma génération se souviennent encore, au début des années 60, de ces épiceries modernes appelées Chaîne Avion, implantées dans tous les chefs lieu de départements, pour éviter une injustice sociale par rapport à la vie de la capitale. Ces Chaînes Avions, qui appartenaient à l‘État, ont été rétrocédées aux hommes d‘affaires sénégalais sous l‘appellation de SONADIS(Société Nationale de Distribution du Sénégal)pour qu’ils puissent les fructifier. Après quelques années d‘activités, la SONADIS a fermé boutique et certains gérants ont été mis en prison pour faute gestion! Si cette opération avait réussi, on n’aurait pas besoin de ces hypermarchés venus de l‘étranger que certains activistes populistes critiquent sans rien proposer à la place. Pourtant ces hypermarchés ont un personnel composé à plus de 90 pourcent de Sénégalais. Ils valorisent en même temps nos produits locaux dans des lieux très salubres. Tout être humain aspire au mieux être! Il n‘y a aucun complexe à se faire en entrant dans un hypermarché ! Certains populistes n‘hésiteront pas à interdire l‘importation des fruits venant d‘Europe considérés comme un luxe.





Si aujourd’hui nos hommes d‘affaires réclament un certain patriotisme économique, ils devraient prouver d‘abord leur patriotisme, en acceptant d’investir dans les cultures céréalières comme le riz et le blé, pour une autosuffisance et une souveraineté alimentaires nationales dans ces deux spéculations.





On a vu la panique qu‘il y a eu dans le monde quand le conflit a éclaté entre les Ukrainiens et les Russes. Grands producteurs de céréales, ces deux pays ont perturbé le marché mondial quand leurs exportations étaient bloquées.



Aujourd’hui, le jour du partage a sonné. Qui disait que la plupart des politiciens se battent pour des intérêts bassement matériels. On se souvient encore de ce président de la République nouvellement élu, à qui on a montré le coffre fort où étaient rangées des liasses de devises de toutes sortes, qui s‘écria : Nos soucis d‘argent sont terminés! L’auteur de ces propos se reconnaîtra! Sans commentaire!

Les différentes coalitions ont mis en place des stratégies pour avoir le maximum de postes...lucratifs pour préparer certainement la présidentielle de 2024.





On verra aujourd’hui les nouveaux millionnaires Sénégalais dotés d’un véhicule et certains, comme les présidents de groupes parlementaires, auront le privilège d‘en avoir un autre pour....madame ! Y a bon honorable Député!





Après le partage, Honorables, pensez au peuple qui aura des difficultés pour vous joindre au téléphone tant vous êtes....occupés !? à chercher à résoudre ses difficultés. C‘est un alibi qu’on entend souvent des élus !



Les cousins Al Pulaar, pour me convaincre de la succulence du fameux Lachiri Haako, ont décidé de me servir, cette semaine, un bol plein de ce mets qu’ils aiment tant. Depuis qu‘on m‘a annoncé la nouvelle, je m’alimente à moitié, en attendant le jour J. Je vous tiendrais informé de mon appréciation sur ce Lachiri Haako tant chanté par mes cousins. Souhaitez-moi un bon appétit !