Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Le temps des manœuvres ou WAXALE !

La Cour d’Appel de Dakar a donné les résultats officiels provisoires en attendant la proclamation définitive par le Conseil Constitutionnel, juge des élections. Mais on sait que Benno Book Yakaar a perdu sa large majorité de la 13eme législature. BBY avec 82 députés est désormais presque au coude à coude avec l‘inter coalition Wallu et Yewwi qui engrange 80 parlementaires. Les 3 autres parlementaires issus des coalitions Book Guis Guis, les Serviteurs et AAR composent le trio arbitral qui peut faire balancer la majorité absolue vers Benno ou Wallu Yewwi. Pour cela, Benno a besoin d‘un seul député alors que Wallu et Yewwi doivent enrôler l’ensemble des 3 députés flottants. L‘enjeu ici c‘est de prendre la présidence de l‘Assemblée nationale. Ce qui est sûr c’est que les stratèges de chaque coalition cogitent pour mettre en place la meilleure combinaison pour atteindre l’objectif fixé. On a entendu à Yewwi le Pedief, Plan Dethie Fall qui a donné des résultats très positifs salués par sa coalition.





Beaucoup d’observateurs estiment que Pape Diop de Book Guis Guis pourrait se rapprocher de ses anciens camarades libéraux Benno Book Yakaar pour donner la majorité à cette coalition. Là au moins il ne serait pas regardé de travers contrairement s’il rejoignait Yewwi qui le taxait de pion de Macky Sall comme les autres coalitions.





On pourrait alors le faire élire premier vice président de l’Assemblée nationale avec comme bonus, prendre un membre de sa coalition, Aliou Sow , ancien Ministre, par exemple, au prochain gouvernement.

Quand cette question de la majorité sera réglée, on passera aux questions prioritaires qui vont être agitées par les uns et les autres.





Ainsi après la bataille des chiffres, voici venues maintenant les grandes manœuvres politiques pour mettre en place les groupes parlementaires et lister les premières propositions de lois à mettre en branle.





La première proposition de loi qui vient à l’esprit est celle relative à une Amnistie éventuelle de Karim Wade, candidat de Wallu pour ne pas dire du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à la présidentielle de 2024. En politique, le gain...politique est le seul intérêt qui vaille. En effet, Maître Abdoulaye Wade, 96 ans, s’est investi pour faire triompher la coalition Wallu en inter coalition avec Yewwi Askaan Wi. Pour obtenir une majorité qualifiée (3/5 des 165 députés c’est à dire 99) à l‘Assemblée Nationale et faire voter une loi organique d‘amnistie en faveur de son fils Karim et par ricochet Khalifa Ababacar Sall, le candidat de Barthelemy Dias à la présidentielle de 2024.



Les deux coalitions Benno Book Yakaar et l’intercoalition Wallu et Yewwi, séparément ne peuvent atteindre cette majorité qualifiée requise pour pouvoir amnistier.





Est-ce que la coalition Wallu va refuser de se coaliser avec une autre coalition pour atteindre son objectif ? Si elle le refuse, les militants du PDS diront Bye-bye à une candidature de Karim Wade en 2024. Il devrait alors attendre 2029 pour éventuellement pouvoir se présenter. Mais comme Maître Wade est un libéral qui avait souhaité le règne du mouvement libéral pendant 50 ans, je vois mal Wallu refuser de s’allier avec d’autres libéraux pour permettre au fils Wade de recouvrer tous ses droits civiques et se présenter à la présidentielle de 2024.





Les membres de Taxawu Sénégal de Barthelemy Dias peuvent dire la même chose pour que Khalifa Sall puisse bénéficier d’une amnistie et participer au scrutin de 2024.





Vont-ils accepter de se ranger derrière la coalition Yewwi Askaan Wi et sacrifier leur mentor et le mettre hors course pour la prochaine présidentielle ? Vont-ils croiser les bras et laisser la situation telle quelle ? Ils peuvent bien observer cette dernière attitude et éviter de recevoir les foudres des membres de la coalition YAW qui vont les traiter de...traîtres. Là, Khalifa dira, lui aussi, Bye-bye la présidentielle de 2024 !





On voit donc que les jours à venir vont nous réserver beaucoup de surprises. Il y aura certainement ce que d’aucuns appellent des alliances contre nature au sein de la classe politique. Mais comme au Sénégal, la politique est devenue une profession qui nécessairement doit générer au bout...des sous, il faut s‘attendre à tout !





Lors de leur conférence de presse, les membres de Wallu ont affirmé avoir 3 députés dans le quota de Yewwi ce qui leur fera 27 députés et non 24 comme annoncé. Mais comment Wallu peut-elle demander une unité de toute l’opposition et réclamer des députés qu’elle aurait dans la liste de Yewwi. C’est un paradoxe flagrant!





Les observateurs s‘interrogent aussi sur le comportement que vont avoir alors certains députés élus sur la liste de Yewwi mais appartenant au parti de Mansour Sy Djamil Bess Du Niaak. En effet, Mansour Sy Djamil avait demandé à voter pour Benno Book Yakaar et on se demande si les députés issus du quota de Bess Du Niaak vont respecter la discipline de Parti ou rester député du peuple sans impératif.





Autant de questions qui pourraient surgir dans les prochains jours.



La vraie victoire des citoyens après les législatives c’est le fait d’obliger tous les 165 députés à être assidus aux séances plénières de l’Assemblée nationale pour éviter des surprises en cas de vote d’une loi qui ne serait pas du goût de leur coalition. Comme quoi le peuple a dicté sa loi aux députés. En étant assidus, les députés de la 14eme législature vont mériter leurs salaires contrairement à leurs ex collègues de la 13eme où l’absentéisme était souvent décrié !