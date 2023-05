Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Soutien....non fondé !

Depuis quelques jours, dans les studios et sur les plateaux de télévisions, des pseudos journalistes sont pris la main dans le sac, pour usurpation de la fonction de journaliste. Mais, ce qui est inquiétant dans cette affaire, c‘est de voir de vrais journalistes, qui s’érigent en avocat défenseurs, pour protéger des fraudeurs j’allais dire, des usurpateurs de fonction. Normalement, ces hors-la-loi, devraient, normalement, être traduits en justice, comme le stipulait l‘autorité chargée de délivrer la carte nationale de presse.





Plus grave encore, certains parmi les journalistes professionnels, s‘interrogent sur l’utilité de cette exigence systématique de la carte de presse à toute personne qui se réclame de la profession de journaliste. Comme pour douter de l‘importance de cet outil d‘identification d‘un corps de métier.





Heureusement le président du CORED (Comité d‘observation des règles d‘éthique et de déontologie), Mamadou Thior, a réagi vigoureusement pour dire la vérité à certains jeunes confrères qui sont dans l‘émotionnel quand ils défendent des hors-la-loi. Selon Mamadou Thior, : Si vous êtes sur le terrain et on vous réclame la carte de presse et vous ne l‘avez pas, vous vous exposez à des sanctions prévues par le Code de la Presse. Il s‘agit d‘une infraction prévue par le Code de la Presse: c’est une usurpation de fonction. Ce principe s’applique à toutes les professions du monde »

Si un individu, brancardier dans un hôpital, se fait appeler Docteur, il est dans une usurpation de fonction et il peut même être déféré au parquet. Ce n’est pas parce qu’on écrit dans un journal, qu‘on peut se faire appeler journaliste!



Pour le président du CORED, nous les journalistes nous nous sommes fixés des règles et nous avons le devoir de les respecter. La solidarité est importante, certes mais elle a ses limites. Les individus qui ont fauté, doivent se conformer à la loi, à conclu Mamadou Thior.





Il faut alors, rappeler à l‘ordre tous ces confrères, un peu activistes sur les bords( c‘est l‘air du temps) qui défendent, encore une fois, des hors la loi, entrés par effraction dans le cercle des journalistes.

Il y a des chroniqueurs sur commande, qui se permettent de suggérer j’allais dire, qui font injonction aux journalistes professionnels, détenteurs de la carte de presse professionnelle de journalistes …de rendre, ces cartes pour n’être plus que de vulgaires scribes. Ils seront ainsi, à la merci des populistes, théoriciens de la pensée unique. Donc , Il n’y aura plus de journalistes professionnels au Sénégal mais plutôt des journalistes d’opinion et bonjour toutes les dérives inimaginables. Que Le Tout Puissant nous en garde! Ce qui est sûr, c’est que cette suggestion, saugrenue et même farfelue, n’a aucune chance de prospérer !



Une prouesse qui est passée inaperçue pendant la remise du grand prix Macky Sall sur l‘innovation numérique: un robot qui livre des repas dans une université américaine mais contrôlé à partir de.....Dakar !





Sidy Ndao et son équipe, la Startup Caytu Robotics, a remporté ce grand prix en inventant ce robot qui peut être piloté à distance dans n’importe quelle partie du monde à partir du Sénégal. Le robot livre des repas aux étudiants de l’Universite de BYU aux États-Unis.