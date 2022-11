Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Trêve..obligatoire!

La coupe du monde de football Qatar 2022 va démarrer ce week-end et beaucoup de Sénégalais s‘interrogent sur le comportement que nos Lions vont avoir, à cause de la blessure de notre Sadio Mané national. C‘est légitime, mais n‘oublions pas que c‘est une équipe de 26 joueurs qui sera au Qatar. Cette équipe est composée de jeunes patriotes, qui certainement, feront tout, pour combler le vide que Sadio Mané pourrait laisser en cas d‘indisponibilité totale pour ce mondial.





C‘est pourquoi, il faut déplorer des propos tenus par certains Sénégalais qui pensent que sans Sadio Mané, l‘équipe sera laminée à Doha. C‘est manquer de respect aux autres membres de l‘équipe nationale qui se sont battus comme...des Lions, en faisant leur, le slogan Dem Ba Diekh, autrement dit se donner totalement et à fond, pour arriver au but recherché, la victoire finale. C‘est ce qui est arrivé au Cameroun pendant la dernière Coupe d‘Afrique des Nations de Football, remportée de haute lutte, par nos Lions.





C‘est dans l‘épreuve que, les membres d‘une communauté, pour ne pas dire d‘une Nation, pour faire face, doivent se serrer les coudes, le Père Léo, disait Épaule contre Epaule, dans notre hymne national. Il faut que tous les Sénégalais fassent bloc pour soutenir nos Lions dans cette compétition du Qatar, que certains spécialistes du ballon rond, pensent que c‘est la Coupe du monde des Africains. Pour dire que c‘est dans le domaine du possible, qu‘une équipe africaine gagne enfin une Coupe du monde.





C‘est pourquoi, nous osons espérer que les politiciens vont ranger armes et munitions...politiques, pour respecter une trêve, le temps d‘une coupe du monde qui dure 30 jours. Il faut bien s‘oxygéner en attendant 2023, car les politiciens vont anticiper sur la campagne électorale officielle et nous pomper l‘air ou nous asphyxier.



Pour accompagner nos Lions, les différents sponsors de l‘équipe nationale, rivalisent d‘imagination pour mobiliser les Sénégalais autour de nos Lions.





Une équipe, un but, la coupe, dit ce slogan. Dem Ba Diekh, (se battre sans limite), ajoute cet autre cri de guerre pour doper notre équipe nationale.





Sur un autre plan, nous sommes Africains, avec nos croyances et coutumes. Le côté mystique n‘est pas négligeable. On a vu, Mme Fatoumata Samoura, notre compatriote et Secrétaire Générale de la FIFA, organisatrice de la Coupe du monde, après la blessure de Sadio Mané, s’‘écrier: , c’est une très grande et triste nouvelle et nous allons faire appel à nos marabouts pour que Sadio Mané soit apte, pour le pochain mondial. Interrogée par des confrères Français sur l’efficacité de ces marabouts, Mme Samoura répond: Je ne sais pas mais on va les implorer, mais on espère des miracles, il faut que (Sadio) soit présent, à la Coupe du monde.



Le ton est donné et au village, la mobilisation a été sonnée. Les Saltigues et autres Sorciers sont déjà à l’œuvre pour permettre un triomphe de nos Lions. Je vois mes cousins Al Pulaars du Nord, sourirent en coin. Mais pour nous autres, Néoconvertis à l‘Islam, nos cousins Al Pulaar ont la charge mystique qui passera par leurs chapelets pour faire triompher l’équipe nationale. Nos autres cousins du Sud, les Diolas, pour ne pas les nommer, ont déjà intégré la forêt Sacrée pour accompagner les Lions vers la victoire. Nous sommes en Afrique avec ses nombreux mystères. Où tout semble possible ! Ne souriez pas !