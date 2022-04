Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Halte aux faussaires !

Halte aux faussaires !



Le premier tour de l’élection présidentielle française se tiendra dans 10 jours. Les différents candidats jettent leurs derniers arguments dans l’opinion publique pour espérer se qualifier pour le second tour.







Voilà un certain Éric Zemmour, de l’extrême droite, dont la frimousse est une copie conforme d’un vieux singe, resté plusieurs jours sans avoir de quoi se mettre dans la gueule, qui s’en prend aux émigrés Sénégalais établis au pays de Mariane. Zemmour, juif franco-algérien, donc émigré parmi les émigrés, voyant que sa rivale, Marine Le Penn creuse l’écart qui les sépare pour espérer atteindre le deuxième tour, se met à l‘extrême droite...de l‘extrême droite française. Pour espérer grappiller quelques points sur sa rivale, il stigmatise tous des Noirs délinquants qu‘il désigne par le générique des Sénégalais, nostalgique, certainement, de l‘époque coloniale où tous les Africains convoyés en France pendant les deux grandes guerres sur les champs de bataille s‘appelaient les tirailleurs....Sénégalais.







Eric Zemmour aurait-t-il accepté que tous ces terroristes, la plupart des islamistes arabes, qu’on les désigne par le générique d’Algériens ! S’il fallait les expulser il ne resterait pas en France. Il serait embarqué manu militari dans les premiers vols.







Les gens comme Éric Zemmour, sont des faussaires comme les qualifie notre compatriote Fatou Diome, cette grande intellectuelle, Franco-Sénégalaise, pétrie de la Culture Sereer de son Niodior natal. Faussaire, explique Fatou Diome, parce qu‘ils croient que la nationalité française est liée à la peau blanche ! Ce qui ne figure nulle part dans la Constitution française. D‘ailleurs, faut-il rappeler, que, quand les Constitutionalistes ont fini de rédiger le texte de la Constitution de la Cinquième République, le Général de Gaule a demandé à ces messieurs de remettre leur copie, à un Agrégé de Grammaire, de race Noire, Léopold Sédar Senghor, pour corriger la syntaxe et autres incohérences dans l‘écriture de cette charte fondamentale de la République française. Donc Éric Zemmour a tapé à la mauvaise porte !





L‘Ambassade du Sénégal à Paris a protesté vigoureusement contre les propos racistes cet émigré franco-Algérien qui se croit plus royaliste que les Français autochtones qui ont longtemps cheminé avec les Sénégalais. N‘oublions pas qu‘une délégation de Sénégalais des Quatre Communes, Gorée, Dakar, Saint Louis et Rufisque, a pris part aux États Généraux de la révolution française de 1789 ! Où étaient les géniteurs de ce sosie d‘un vieux singe, pour ne pas nommer Éric Zemmour ?







A la protestation du Sénégal viendra s‘ajouter cette plainte annoncée, contre Éric Zemmour, par notre compatriote, Baba Tandian, ancien émigré Sénégalais qui a vécu 30 ans en France. En concertation avec des avocats, comme Maître Ousmane NGom et son confrère Français Maître Pierre Olivier Sur du barreau de Paris. Voilà un vrai patriote qui défend son peuple et n‘a pas attendu la réaction de l‘Etat. Il applique ainsi cette fameuse boutade de l‘ancien président Américain, John. F Kennedy dans laquelle il disait qu‘il ne faut pas demander ce que votre pays peut faire pour vous mais demandez-vous, plutôt ce que vous pouvez faire pour ce pays.



Alors que notre Ambassadeur du Sénégal s‘active en France pour laver l‘honneur de nos compatriotes, voilà des politiciens qui n‘ont rien compris demandent, par pur populisme, que le gouvernement sénégalais convoque l‘Ambassadeur de la République française à Dakar, pour protester contre les propos tenus, en campagne électorale, un candidat français à la présidentielle.







Éric Zemmour est un homme politique français raciste, certes, mais libre propos qu‘il tient n‘engagent en rien le gouvernement français. La France comme le Sénégal sont des démocraties majeures où la liberté d’expression est garantie aux citoyens.





Si on suivait la logique de monsieur Ousmane Sonko, l‘Ambassadeur du Sénégal en France serait toutes les semaines convoquées au Quai d‘Orsay, siège du ministère français des Affaires étrangères, pour protestations, à cause des propos irresponsables que nos activistes déversent, sans répit, sur les autorités françaises. Non c‘est une fausse piste d‘opportunisme qui ne tient pas...la route. Il faut chercher ailleurs ! C‘est peut-être le subconscient du patriote en chef qui nous révèle des non-dits.







Au Sénégal comme en France, les citoyens ayant la liberté de parole, seule la Justice est là pour recarder tout intervenant au contrat social qui régule la vie entre citoyens civilisés. Cela devient compliqué quand on doit faire face à des têtes brûlées !





Si c‘était sous des régimes dictatoriaux, comme en Corée du Nord, des individus comme Éric Zemmour ou tous nos activistes qui insultent à longueur d‘année nos autorités et celles de Puissances étrangères, seraient dans de sales draps. Heureusement, nous vivons dans des régimes démocratiques. Tant mieux pour nous !



Le Sénégal va à la coupe du monde pour défendre les couleurs du pays mais aussi de toute l‘Afrique qui vient de le consacrer Champion du foot continental. Bravo à nos Lions, à l‘encadrement technique et administratif mais aussi au soutien matériel et moral de nos gouvernants sous la houlette du Président Macky Sall secondé dans le domaine du sport par le Ministre Matar Ba. N’oublions pas qu’en Afrique, les fédérations sont à la charge des Pouvoirs Publics. Ce qui est totalement différent de ce qui se passe chez nos voisins européens.







Au village, les vieux sages Sereer ont donné le surnom de Malango (porte bonheur en Sereer) au Président Macky SALL et par ricochet, Matar Ba son Ministre des Sports.







En effet, depuis que notre pays participe à la Coupe d‘Afrique des Nations de foot dans les années 60, aucun président n‘a eu la chance de voir l‘équipe nationale remporter le trophée et le présenter au peuple sénégalais. Macky Sall l’a fait !





Mieux, c’est la première fois au Sénégal, qu’un président voit son équipe nationale se qualifier deux fois de suite en phase finale de Coupe du monde.











Dans la Culture Sereer, certainement aussi chez nos cousins Pulaars, une telle personne qui vous procure autant de bonheur, dans ce même laps de temps, mérite le titre de Malango. Nous sommes en Afrique, n’en déplaise aux autres puristes et autres cartésiens qui pourraient paraboler sur la question. D’ailleurs, un vieux Saltigue qui participait à la causerie a révélé à l’assistance que c’est lui qui a expédié le tir de Mohamed Salla dans les airs en dehors du terrain. Je vois mes cousins Pulaars, chapelets aux mains, arboraient des sourires en coin, accompagnés d’un hochement de la tête, comme pour dire Sacrés Sereers, ils sont toujours attachés à la tradition et aux croyances ancestrales ! On pourrait peut-être nous comparer aux Japonais, pour dire qu’on peut s’enraciner sur nos valeurs ancestrales et s’ouvrir au progrès. Comme nous l’enseignait le Père Léo qui théorisait l’Enracinement (aux valeurs ancestrales) et l’Ouverture (au reste des valeurs du monde). Si tous les peuples du monde adoptaient cette théorie, on aboutirait à la Civilisation de l’Universelle, comme le théorisait toujours le Père Léo ! N’en déplaise à ce vieux singe nommé Éric Zemmour !