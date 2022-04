Appel à candidature MASTER 1 : Droit Douanier et Droit du Commerce international (DDCI)

CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION





Le Master est ouvert aux étudiants, aux cadres des entreprises et à tous les opérateurs de la chaîne logistique internationale, aux cabinets de consultance en douane et commerce international, aux déclarants en douane et cadres douaniers, aux cadres des fédérations professionnelles, aux responsables des départements import-export des entreprises, aux cadres des banques et assurances.







L’inscription en M1 DDCI est conditionnée par l’obtention d’un diplôme de Licence ou de Master 1 compatible avec la formation ou d’un titre admis en dispense ou en équivalence.





Peut s’inscrire en M1 DDCI le candidat ayant validé les 6 semestres de la Licence ou les deux semestres du

Master 1.





DOSSIER DE CANDIDATURE







Une lettre de motivation

Un curriculum vitae

Une copie légalisée des diplômes et/ou des relevés de notes obtenus du baccalauréat à la Licence ou Master 1

Une lettre d’engagement à honorer les 6 mensualités de la formation par année d’étude

Les frais de dossier (10 000 F.CFA) non remboursables

Une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité (pour les non sénégalais)

Deux photos

DÉPÔT DE DOSSIERS







Les dossiers sont reçus au siège du MDDCI (Ecoles des douanes Annexe, Point E, Boulevard du Canal IV x Rue de Diourbel PE15 – Tel : 777157290-Email : <106>master2.1 [email protected] ) jusqu’au 25 mai 2022 entre 15h-21h. ) jusqu’au 25 mai 2022 entre 15h-21h.





COÛT DE LA FORMATION