Atelier de lancement du processus de déploiement des solutions

Le Groupe La Poste, en relation avec ses partenaires, procède au déploiement des solutions réalisées dans





le cadre de son Programme d’innovation numérique dénommé Poste Challenge.





L’atelier de lancement du processus est prévu ce mardi 29 juin 2021 à partir de 10h dans la salle de conférence de la Direction générale de la Poste sous la présidence du Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications.





Cet atelier consacre le démarrage effectif du processus de déploiement des cinq solutions réalisées en 2020





par la Poste dans une logique de co-développement avec les startups. Il s’agit de :





- PosteMarket , une place de marché de vente de produits et services en ligne ;

- Sencolis , une plateforme web et mobile de transfert de colis nationaux et internationaux ;

- FindMe, une application mobile d’adressage numérique et physique ;

- PotsPay, une Application mobile de paiement en ligne des biens & services avec porte-monnaie électronique ;

- Guichet unique postal, un agrégateur des services financiers de la Poste ouvert à d’autres partenaires.

En vue de réaliser un déploiement commercial et marketing de ces solutions dans une approche accélérée et intégrée , il a été décidé de préparer et d’organiser un événement économique et commercial d’envergure internationale capable de fédérer l’écosystème commercial autour de ces solutions. L’option retenue est de tenir une foire de proximité 100% en ligne : La Foire PosteMarket 3.0

Consciente des enjeux et impacts qu’offre un tel événement pour le développement du secteur postal,

l’ARTP et d’autres structures se sont engagés à accompagner Poste Challenge et à collaborer à la mise en

œuvre de ses différentes activités en tant que partenaires.