Cérémonie de remise de diplômes : Près de 30ans de croissance et de réussite au service de l’Afrique

Plus de 2 500 récipiendaires et près de 10 000 invités (parents, autorités, représentants diplomatiques, patronat, partenaires etc…).





Lors de cette graduation qui se tiendra dans la superbe salle Dakar Arena, ce Samedi 26 Mars à 8h, le Groupe Supdeco Dakar se réjouit de devoir remettre leur parchemin à ses étudiants des 23eme, 24eme et 25ème promotion, techniquement bien formés et surtout dans un esprit pétri aux valeurs intrinsèques, à leur formation que sont l’éthique, le sens de la parole donnée et l’intégrité





Leur école, classée parmi les toutes premières en Afrique francophone a su s’imposer, grâce à un travail au sud du Sahara, et grâce à son opiniâtreté, son sérieux et enfin à la recherche permanente de la qualité au profit de ses étudiants. C’est tout cela qui nous donne un espoir, pour leur devenir. Tant la qualité de l’insertion de nos diplômés depuis ses débuts est plébiscitée par les entreprises de toute taille, de tout secteur, disséminées à travers le continent et dans le monde.





Des dizaines des milliers de diplômés sont insérés à des postes de responsabilité.





Au vu de tout cela, nous pouvons affirmer que le groupe Supdeco est un contributeur actif dans le développement socio-économique du continent





Ce rôle, nous entendons le jouer, le densifier et le consolider pour réinventer le futur au profit de l’Afrique de demain .





Le choix des parrains de ces promotions célébrées , s’est porté sur deux grandes entreprises, qui chacune dans leur secteur d’activité constitue des exemples performances et de réussite .





le Groupe Kirene, Parrain des 23 et 24 eme promotions

Free , Parrain de la 25 eme promotion





Nous travaillons pour l’Afrique de demain .