COMMUNIQUE DE LA REUNION DU BUREAU POLITIQUE DE L’ALLIANCE POUR LA REPUBLIQUE DE KOLDA EN DATE DU SAMEDI 27 FEVRIER 2021

Le Bureau Politique de l’Alliance Pour la République élargi aux responsables politiques des quartiers s’est réuni, ce samedi 27 Février 2021 à 17 H à son siège à l’effet d’examiner l’ordre du jour ci-dessous :





1/ Evaluation de la conférence publique de lancement des activités du programme « En route vers les élections locales »





2/ Partage et adoption des activités du mois de Mars 2021





3/ Situation sanitaire





4/ Questions diverses





A l’entame de la réunion, le coordonnateur du Bureau Politique a remercié vivement les camarades de leur présence et mobilisation constante qui en réalité n’a jamais fait défaut, avant de leur souhaiter la cordiale bienvenue.





Abordant le premier point de l’ordre du jour relatif à l’évaluation de la conférence publique de lancement des activités du programme « en route vers les élections locales », le Bureau Politique





- s’est fortement réjoui de la réussite à tout point de vue de cette activité qui a connu un franc succès





- remercie les camarades de leur présence massive dans le respect des gestes barrières édictés par les professionnels de la santé.





- félicite





d’une part le camarade coordonnateur pour sa brillante et éloquente prestation sur le thème « Militantisme et Clientélisme politique » et sur le programme intitulé « En route vers les locales », programme du reste bien conçu et





d’autre part les camarades pour leurs lumineuses et fructueuses interventions de haute qualité militante.

- réitère avec force et détermination et ce, dans l’intérêt de tous, la position unanimement adoptée lors du lancement du programme « En route vers les locales », et largement partagée par une frange importante de la population ; position objective, pleine de bon sens, politiquement lucide et défendable qui consiste à reconduire les candidatures du Ministre Maire Directeur Général de la Poste, le camarade Abdoulaye Bibi BALDE à la Commune et du Ministre de l’Agriculture et de l’ Equipement Rural/ Président du Conseil Départemental, le camarade Moussa BALDE au conseil départemental, partant du postulat qu’on ne change pas une équipe qui gagne.





- exhorte les camarades à rester des militants engagés et mobilisés au sens propre et premier du terme avec en bandoulière la devise empruntée à nos forces de défense et de sécurité « on nous tue mais on ne nous déshonore pas », dans la mise en œuvre du programme qui nous mènera sans l’ombre d’aucun doute à la victoire.





- rappelle pour que nul n’en ignore que le Bureau Politique a toujours joué un rôle moteur et une place centrale dans le fonctionnement du Parti bien avant l’accession du Président Macky SALL à la magistrature suprême et qu’il continuera à jouer. Par ailleurs, le Bureau Politique au sein duquel sont issus les camarades koldois promus à des postes sélectifs et électifs, se réserve le devoir d’être un cadre de concertation, de coordination, de pilotage et de mise en œuvre des activités, lesquelles activités ont valu tant de succès électoraux au parti, à la coalition Benno Bokk Yakaar et à la mouvance présidentielle à Kolda.





- invite les camarades à faire la synergie des énergies autour de l’essentiel, l’essentiel étant de rester focus et concentrés sur la reconduction des équipes au niveau de la commune et du département car c’est la seule bataille qui vaille et mérite d’être menée et remportée de fort belle manière pour continuer à mériter la confiance de son Excellence le Président Macky SALL.

Conformément au second point de l’ordre du jour, le Bureau Politique a tenu





- tout d’abord à se réjouir et à féliciter les camarades de l’appropriation du programme « En route vers les locales » qui s’est traduit par son démarrage effectif à travers entre autre des visites de courtoisies, « salamou républicain » montage de cellules, le lancement de la mutuelle des jeunes pour le financement de leurs projets à hauteur de dix millions par le Ministre Maire Directeur Général de la Poste, le camarade Abdoulaye Bibi BALDE ,la rencontre de prise de contact avec les souteneurs de la position du Bureau Politique en perspective des élections locales.





- ensuite à rappeler que le seul mot d’ordre qui vaille actuellement c’est l’occupation du terrain autrement dit la présence quasi quotidienne dans les coins et recoins de la commune et du département et ce jusqu’à la victoire finale.





- s’engage à perpétuer la stratégie « un week end, un quartier »avec à la clé des visites de courtoisie ou« salamou » républicain, de montages de cellules, fora de quartiers ou « ndentésbamtaaré » pour échanger directement avec les populations sur les réalisations et l’offre politique une fois la confiance renouvelée etc.





- rappelle comme mentionné au nombre des principes directeurs qui fondent le programme que dans la mise en œuvre des activités tout le monde est important mais personne n’est indispensable.

- enfin adopte et s’engage à l’unanimité à mettre en œuvre au prix de tous les sacrifices le plan d’action concocté pour le mois de Mars 2021.

Traitant le troisième point concernant la situation sanitaire marquée par la deuxième vague de la COVID 19, le Bureau Politique





- félicite le Président de la République Macky SALL pour son leadership dans la lutte contre la COVID 19.





- se réjouit de l’acquisition des deux cent mille doses de vaccin anti COVID par notre pays et de la réception effective du quota de quatre mille huit cents doses alloué à la Région Kolda.





- salue la générosité du Président qui a alloué un quota de vingt mille doses de vaccin à raison de dix mille doses à chacune des deux républiques sœurs que sont la Gambie et de la Guinée Bissao comme pour dire que le virus ne connaît pas les frontières





- invite les populations cibles à aller se faire vacciner





- rappelle la nécessité de veiller systématiquement au respect scrupuleux des gestes barrières pour endiguer la pandémie.





En outre, le Bureau Politique au chapitre des questions diverses

- remercie très sincèrement le camarade Ministre Maire Directeur Général de la Poste Abdoulaye Bibi BALDE du choix porté sur un des nôtres en l’occurrence le camarade Mamadou Bilo DIALLO pour occuper les fonctions de Directeur de cabinet du Maire





- félicite très chaleureusement le sieur Mamadou Bilo DIALLO non moins responsable politique, symbole vivant du militantisme, d’engagement et de loyauté, qui a participé de façon remarquable et remarqué à toutes les conquêtes politiques





- souhaite plein succès au camarade dans sa nouvelle fonction et prie Dieu de l’assister en aiguillonnant au quotidien ses actions.





- souhaite par anticipation aux femmes une bonne et mémorable journée internationale de la femme.





Fait à Kolda, le 27 Février 2021

Le Bureau Politique de L’APR.de Kolda.