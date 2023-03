BRT : Lancement du programme de recrutement des conducteurs

Afin de renforcer son équipe de professionnels du transport sur le 1er réseau de bus électriques en Afrique, le projet du BRT vous annonce le lancement du programme de recrutement des conducteurs BRT.





Le transport de masse est un secteur clé pour assurer la mobilité urbaine à Dakar.





Avec la croissance rapide de la capitale, la demande pour des services de transport en commun efficaces et de qualité est de plus en plus grande. Le projet du BRT cherche à offrir un service de transport sûr, confortable et ponctuel aux futurs usagers.

Les conducteurs BRT jouent un rôle clé dans la réalisation de cet objectif.





Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent être agé(e)s d’au moins 25 ans, détenir un permis D (transport en commun) en cours de validité, faire preuve d’une excellente expérience de conduite, ainsi que d'une solide éthique de travail avec une aptitude pour le service à la clientèle. Les candidat(e)s doivent également être en mesure de travailler en équipe et de s'adapter à un environnement en constante évolution.





Les conducteurs BRT bénéficient d'une formation complète et de soutien continu pour s'assurer qu'ils sont en mesure de fournir un service de qualité aux clients. La société offre également des avantages sociaux compétitifs, des salaires attractifs et des perspectives de carrière intéressantes.