COMMUNIQUE DE PRESSE DES RESPONSABLES DE LA COALITION BENNO BOKK YAAKAAR DU DEPARTEMENT DE BIRKILANE

Nous, responsables et militants de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Birkilane, adoptons la présente résolution ;



APRES LA PLUIE DE LA FOLIE, LE BEAU TEMPS DE LA RAISON !

La récente installation des députés a finalement vécu malgré les agitations et enfantillages de toutes sortes. Le peuple a eu droit à un avant-gout de ce que nous réserve cette nouvelle législature sur laquelle nos concitoyens avaient fondé leurs attentes. En effet, avec la qualité des ressources humaines avec des profils diversifiés mais intéressants les uns plus que les autres, nous étions tous fondés à penser que les débats ne sentiraient plus l’écurie ou la borne fontaine.

Seulement, force est de constater que la plupart des hommes politiques de cette opposition ne comprennent pas encore que la politique est d’abord une affaire de gentleman, de politesse. La politesse n’a rien à voir avec les obséquieuse formules qu’on se sert quand on est ensemble encore moins les innombrables révérences, saluts et courbettes, c’est un savoir-vivre qui se manifeste chez les hommes polis dans les moments de fortes contradictions. Les hommes bien éduqués s’aménagent eux-mêmes des limites à ne pas franchir dans des situations de tension et de confusion.





Or, les grands donneurs de leçons se sont distingués non par des discours conciliants mais des écarts de langage, des injures, des invectives violentes comme il n’en a jamais existés par le passé dans cette hémicycle. Déchirer des bulletins de vote, confisquer des urnes, faire la sentinelle du haut de son pupitre, casser chaises et tables et j’en passe, telle est la manière dont nos protagonistes comptent mener le séjour dans le temple sacré. La sacralité de l’institution a été foulé au pied levé par des élus qui ont perdu jusqu’à leur honorabilité. Non contents de leurs attitudes puériles, ils ont eu l’outrecuidance de faire émarger un non élu qui s’est permis, comble de stupidité, de prendre la parole. On aura tout vu dans ce pays !





Malgré cette situation déplorable, les députés de la coalition présidentielle ont brillé par leur sérénité et leur sagesse. Ils se sont tenus à leur mission dans les limites de la légalité et de la raison. Personne n’a suivi ces gens dans leur insolence. C’est le lieu de féliciter vivement ces députés et de nous réjouir d’avoir des responsables de cette nature. Mais tel a toujours été le cas. Par le passé, nous avions connus de fortes contradictions, nous en connaissons actuellement et nous continuerons d’en connaître mais notre grandeur réside dans notre capacité à résoudre ces contradictions pour toujours aller de l’avant.





Nous félicitons le nouveau Président de l’assemblée nationale Monsieur Amadou Mame DIOP qui a été choisi par le Président Macky SALL, non sur la base d’une quelconque affinité, comme semble vouloir l’affirmer les esprits tordus, mais grâce à ses capacités intellectuelles et managériales que ses états de services antérieurs prouvent à suffisance. Nous félicitons tous les députés de la mouvance présidentielle qui entraient en fonction le même jour y compris ceux-là qu’un juridisme de mauvais alois invitait à démissionner pendant que les dispositions de loi en la matière ont traité cette question avec la plus grande clarté.





Enfin, nous félicitons vivement les députés de la mouvance présidentielle de la région de Kaffrine, particulièrement l’honorable Abdoulaye Saydou SOW ainsi que celui du département de Birkelane l’honorable Ndeury LOUM pour leur engagement aux côtés des populations. Vivement que leur séjour à l’assemblée soit auréolé d’un succès retentissant !