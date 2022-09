COMMUNIQUE DE PRESSE DES RESPONSABLES DE LA COALITION BENNO BOKK YAAKAAR DU DEPARTEMENT DE KAFFRINE

Suite à l’installation de la 14eme législature le lundi 12 septembre 2022, nous militants et responsables, saluons l’installation des députés Abdoulaye Saydou SOW et Amy NDIAYE, députés choisis par les populations de Kaffrine pour être leurs ambassadeurs auprès de cette auguste institution.





Nous sommes convaincus qu’ils seront à la mesure des tâches à eux conférés et défendront les intérêts des populations qu’ils vont représenter.





L’Assemblée nationale est le lieu par excellence où les projets structurants de notre si belle région peuvent bénéficier d’un suivi en vue de leur concrétisation plus rapide. Nous ne doutons point, grâce à leur présence active, qu’elle saura relever tous les défis qui se dresseront devant elle, comme elle l’a fait avec discrétion et brio ces dernières années sous l’ère Macky SALL.





C’est pourquoi nous dénonçons avec la dernière énergie la mauvaise foi des députés de l’opposition qui, à peine installés, veulent prendre en otage l’Institution de l’Assemblée nationale en initiant en son sein des méthodes anarchistes totalement irresponsables dénoncées à raison par l’opinion nationale et internationale.





Nous félicitons les députés de Benno Book Yaakaar qui sont restés sereins et responsables, offrant une image positive et républicaine à la hauteur des enjeux de l’heure. Nous les félicitons pour la tenue et retenue. Nous félicitons le nouveau Président de l’Assemblée nationale le Dr Amadou Mame DIOP, exemple de constance, de courtoisie, d’intelligence et loyauté. Nous sommes assurés qu’il saura piloter à bon port le navire vers les rivages d’une émergence partagée au profit du peuple, seul souverain. Député depuis 2012, Dr Amadou Mame DIOP a la confiance des électeurs de son fief, Richard Toll qui la renouvelle à chaque élection, sans tambours ni trompettes. En cela, nous estimons que le choix du Président et des députés de Benno Bokk Yaakaar est plus que sensé. Choix qui est aux antipodes des manipulations et prétentions démesurées de ceux ou celles qui, sans avoir remporté aucune victoire électorale de façon franche dans leurs bases, prétendent devoir toujours occuper les postes les plus prestigieux.





Nous en appelons à la modestie, à la mesure et au sens républicain de tous les responsables politiques pour relever les grands défis au profit des populations pour lesquelles nous travaillons.