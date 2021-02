Communiqué de Presse locale NMA Amethis

La Nouvelle Minoterie Africaine (« NMA »), leader dans l’alimentation humaine et animale au Sénégal annonce l’ouverture de son capital à Amethis pour une participation minoritaire au sein de l’Entreprise. Amethis est un gestionnaire de fonds d’investissement dédié au continent africain, avec plus de 725 millions d’euros d’actifs sous gestion, fondé en partenariat avec le Groupe Edmond de Rothschild. Déjà présent au Nigeria, en Mozambique, au Maroc et en Côte d’ivoire, entre autres, il s’agit de son premier investissement au Sénégal.





En phase de croissance soutenue, la NMA qui produit et distribue de la farine de blé tendre, des pâtes alimentaires et des aliments pour les animaux (bétail, volaille, poisson, cheval...), a entrepris de mettre en œuvre une stratégie de renforcement de sa présence au Sénégal et de déploiement de ses activités à l’international.





Le projet de partenariat était en cours de nalisation au moment du décès du Président Directeur Général, feu Ameth Amar, le 22 juillet 2019. Il a été relancé et concrétisé en 2020 par la famille Amar.





Papa Madiop Amar (Président du Conseil d’Administration de la NMA) a coné :





« C’est avec un très fort sentiment de erté que j’ai apposé ma signature au contrat scellant la prise de participation minoritaire d’Amethis au capital de la NMA. Il est dans notre ADN de toujours établir des partenariats gagnant-gagnant pour mieux valoriser notre savoir-faire. En eet, dans un contexte économique incertain, le Groupe NMA a fait le choix de poursuivre son développement par la voie du partenariat an de toujours rester dèle à l’engagement d’excellence qu’a ancré feu le Président Ameth Amar. Ce partenariat sera aussi au bénéce de nos clients, de nos collaborateurs, de nos fournisseurs mais également de l’ensemble de l’écosystème agro-industriel sénégalais. Je ne saurai terminer sans exprimer ma profonde reconnaissance à l’ensemble des héritiers, et des équipes de la NMA qui n’ont de cesse d’apporter leur contribution pour la conclusion de ce partenariat. »

Au sujet de la Transaction, Thiendiaté Bouyo Ndao (Directeur Général de la NMA) a déclaré : « Le partenariat qui vient d'être scellé avec Amethis traduit la vision de notre défunt Président Ameth Amar de faire de la NMA un acteur de référence dans la nutrition au Sénégal et en Afrique. Nous y avons travaillé sans relâche sous sa direction et sommes heureux que les héritiers avec toute l'équipe de la NMA aient pu aboutir à cette fin ».

Hamada Toure (Directeur d’Investissement d’Amethis) a armé : « L’aboutissement de cette opération marque l’achèvement de plusieurs années de travail en commun, qui n’aurait pas été mené à bien sans la conance totale de Feu Ameth Amar puis de la famille Amar, et du management de la NMA. Nous avons hâte de travailler au côté de la famille Amar pour faire de la NMA un champion régional ».

Cette opération réarme la vision de Feu Ameth Amar « qui a toujours eu comme ambition de transformer sa société en un leader régional » nous rappelle Luc Rigouzzo (Associé fondateur d’Amethis).

Le cabinet Cabex, dirigé par M Chérif DIAITE, a été le conseiller juridique de la famille AMAR.

