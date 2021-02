Communiqué de Presse ONAS

Le Directeur général de l’ONAS, Dr Ababacar MBAYE effectuera du Lundi 1er au Mardi 2 Mars 2021, une visite des infrastructures d’assainissement existantes ou en cours de réalisation dans villes de Tambacounda, Kaffrine, Kaolack et Fatick.





Les différentes visites s’effectueront en présence des gouverneurs de région, des élus locaux, des techniciens et de l’ensemble des acteurs du sous-secteur l’assainissement.





Sur instructions des hautes autorités et en particulier du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, le nouveau Directeur General fera le point sur les problèmes, la fonctionnalité des ouvrages et infrastructures existants et le niveau de réalisation de plusieurs projets en cours dans chacune de ces localités.





Ainsi plusieurs échanges seront programmés, avec les autorités administratives locales, les maires et les usagers des réseaux d’assainissement et porteront, entre autres, sur la meilleure implication-appropriation de ces derniers la prise en charge de leurs besoins, en terme d’ouvrages et d’infrastructures fonctionnels de gestion des eaux usées et/ ou de drainage des eaux pluviales.





Ensuite il donnera de nouvelles orientations pour l’achèvement des travaux en cours et l’amélioration du fonctionnement des ouvrages existants.





La visite de travail qui débute à Tambacounda se terminera à Fatick où le projet d’assainissement est financé pour un montant 6,587 Milliards de francs CFA TTC par la BOAD et le gouvernement du Sénégal et comprend des travaux d’assainissement des eaux usées et de drainage des eaux pluviales qui sont terminés, réceptionnés depuis février 2020 et mis en service.





Pour la ville de Tambacounda, le projet de réalisation de l’assainissement des eaux usées d’un cout de 7 383 330 337 F CFA, financé dans le cadre de l’assainissement des 10 villes par l’Etat du Sénégal et la BOAD, et qui couvre six grands quartiers de la ville que sont « Liberté », « Pont », « Dépôt », « Médina coura », « Camp navétane » et « Gouye » est aussi en phase de finalisation.





Dans la ville de Kaffrine, le taux de réalisation des ouvrages de drainage des eaux de pluie est à près de 80%. Il s’agira ici pour le Dr. MBAYE de booster le niveau d’avancement des travaux en cours pour finaliser dans les meilleurs délais la réalisation des canaux, du bassin tampon, de l’exutoire mais également la construction du local technique et du mur de clôture de la station de pompage et du parachèvement de son équipement.





Dans la commune de Kaolack, le DG visitera deux projets que sont ; le projet d’assainissement des eaux usées de la cité religieuse de Médina Baye et le projet de drainage des eaux pluviales réalisés dans le cadre du programme d’assainissement de 10 villes.





Le projet d’assainissement des eaux usées de Médina Baye financé dans le cadre du BCI à hauteur de 2 milliards est aujourd’hui à un niveau d’exécution de 90%, il reste cependant à poser la conduite en DN 250 sur 700ml, les regards de visite mais également à raccorder 147 domiciles à l’égout.





Sur les travaux de drainage des eaux pluviales de Kaolack prévus dans une enveloppe de 9 556 940 248 F.CFA-HT, il s’agira pour l’autorité d’apprécier le niveau de réalisation du reprofilage de la Bande d’Aouzou prévu sur plus de 3500ml, la construction des bassins de rétention de khakhoume 1 avec un volume projeté de 19 500 m3 sur une surface de 7 726 m2 et une profondeur de 1.50, et de khakhoume 2 d’une capacité de 765 m3 sur une aire de 356 m2 et une profondeur de 1.50, la construction d’édicules scolaires et de la voirie en pavés autobloquants.