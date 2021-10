Don de tables bancs et de fournitures scolaires aux écoles primaires Sébiroute 1 et 2, à Sébikotane

COMMUNIQUE DE PRESSE



Don de tables bancs et de fournitures scolaires

aux écoles primaires Sébiroute 1 et 2, à Sébikotane







Dans le cadre de ses actions de bienfaisance, le Rotary Club Dakar Millénium (RCDM), en collaboration avec son Club Rotaract filleul, offre aux écoles primaires Sébiroute 1 et 2 (Commune de Sébikotane, Département de Rufisque, Région de Dakar) un lot de tables bancs et de fournitures scolaires d’une valeur globale de 2 750 000 FCFA. La cérémonie de remise du don se tiendra ce samedi 30 octobre 2021, à partir de 10h00, dans l’enceinte des deux écoles contiguës. Il s’agit d’une action conjointe des deux clubs qui vient en appui aux parents d’élèves et aux autorités scolaires et communales pour faire face aux exigences d’une année scolaire réussie dans ce contexte difficile de la pandémie de COVID-19 et ses conséquences socio-économiques alarmantes sur le vécu quotidien de nos concitoyens.



Programme de la cérémonie :





- 10:00-10:30 : Arrivée et installation des invités ;

- 10:30-11:00 : Visite guidée de l’école ;

- 10:45-11:15 : Remise symbolique de kits scolaires par les Rotaractiens et réception des tables-bancs ;

- 10:55-11:05 : Mot de bienvenue du Directeur de l’école Sébiroute 1 (ou Sébiroute 2) ;

- 11:05-11:15 : Discours du Président du RCDM suivi de celui de la Présidente du Rotaract ;

- 11:15-11:25 : Discours du représentant des parents d’élèves ;

- 11:25-11:35 ; Discours du Maire ou de son représentant.



A propos du Rotary (www.rotary.org/fr) :



Le Rotary est ainsi une association mondiale d’hommes et de femmes d’affaires et des professions libérales unis dans une action humanitaire, qui encouragent une haute éthique professionnelle et font progresser l’entente et la paix. Le Rotary International est présent partout dans le monde. Il compte un effectif de plus de 1,2 million hommes et femmes répartis à travers de plus 35 000 Clubs présents dans près de 200 pays et régions du monde avec plus de 16 millions d’heures de bénévolat chaque année. Sa devise est « SERVIR D’ABORD » et son objectif est de réaliser des actions pour améliorer le quotidien des populations défavorisées et leur donner les moyens d’accéder à un avenir meilleur.



Contact : Oumar DEME, Président Commission Image Publique, Rotary Club Dakar Millénium (RCDM)