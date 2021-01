Kirène, certifiée Iso 22 000

Kirène obtient la certification ISO 22 000. La marque est désormais la première et la seule eau minérale naturelle au Sénégal dont le système de management est certifié ISO 22000.Cette certification concerne aussi bien l’eau minérale Kirène obtient la certification ISO 22 000. La marque est désormais la première naturelle que La Pétillante de Kirène.





Elle atteste la stricte conformité de l’ensemble des produits Kirène aux exigences nationales et internationales de la sécurité des denrées alimentaires. Il s’agit de standards qui garantissent, de la façon la plus rigoureuse :



• Une parfaite maîtrise des bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène

• L’application de la démarche HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Points qui est un système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques

• Une excellente traçabilité du produit

• La mise en place d’un dispositif de lutte contre des actes de malveillance et d’un plan de prévention de la fraude alimentaire





Cette certification doit permettre de répondre encore plus fortement aux plus hautes exigences des consommateurs en matière d’hygiène, de qualité et de sécurité.