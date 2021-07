Le Camera Master PHANTOM X capture les moments extraordinaires de la vie d'une personne !

14 juillet 2021- Bien qu'il n'y ait que deux semaines après le lancement mondial du PHANTOM X le1er juillet, le nouveau fleuron de TECNO a reçu une grande reconnaissance de la part des médias technologiques et des consommateurs. PHANTOM X a prouvé qu'il respectait l'essence de la marque, à savoir soyez audacieux et soyez extraordinaire pour apporter aux individus exceptionnels des innovations fantastiques en matière de design, de technologie et d'expérience totale de l'utilisateur. Cet article donne un aperçu de ses capacités et de son expérience en matière d'appareils photo.





Avec l'extraordinaire PHANTOM X, vous avez dans votre poche une technologie mobile de pointe. L'appareil photo principal du PHANTOM X est équipé d'un appareil photo ultra-naturel de 50 Mpx avec un capteur ultra-large qui prend en charge le mode photo à cent millions de pixels. L'appareil photo à selfie de 48 Mpx ultra-clair, avec un grand angle de 105° et un portrait doré de 50 mm, crée des clichés parfaits comme par magie, que ce soit pour des photos individuelles ou de groupe. De plus, notre mode Super Night vous permet de capturer les moments extraordinaires d'une nuit claire et vive. Pour les utilisateurs du PHANTOM X, il capture ce à quoi la vie quotidienne devrait ressembler dans ses meilleurs jours - vif, lumineux et riche en détails. Avec PHANTOM X, vous pouvez être un maître de la photo et un expert de la vidéo.





Être un maître de la photo - Caméra ultra-nuit 50MP avec capteur ultra-large de 1/1,3 pouce