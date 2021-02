Le groupe Sonatel réalise de solides performances en 2020 grâce au développement de ses réseaux

Dakar, le 25 février 2021 – Pour l’exercice 2020,le groupe Sonatel, présent dans cinq (05) pays, a réalisé de solides performances commerciales et financières malgré la pandémie de la Covid 19.



Il reste l’opérateur de référence en Afrique de l’Ouest et leader sur tous ses pays de présence hormis Bissau, avec des parts de marché volume respectives de 55,6% au Sénégal, 55,3% au Mali, 58,7% en Guinée, 52,2% en Sierra Léone et 48% en Guinée Bissau.

Cette dynamique a été rendue possible grâce au développement de ses réseaux et la bonne performance des relais de croissance fixe, Data et Orange Money.

Par ailleurs, l’intensification de la concurrence et le contexte règlementaire qui se durcit donnent à ces résultats une portée significative, au vu des efforts déployés par l’entreprise pour maintenir son leadership dans ses pays de présence.

Une bonne dynamique commerciale et opérationnelle

A la fin de l’année 2020, le parc global (fixe, mobile et internet) s'établit à 35,9 millions de clients, avec une croissance de 9,9%, nonobstant les effets ralentisseurs de la COVID19 avec les limitations notées sur les animations commerciales de proximité.

Les clients mobiles en constituent l’essentiel avec 35,4 millions (+9,7%).La pénétration est toujours en progression pour les données mobiles (35,2%) et pour Orange Money (24,4%).

Au Sénégal, la barre symbolique des 10 millions d’abonnés mobiles est dépassée avec plus d’un million de nouveaux clients Orange recrutés en 2020, représentant 85% des nouveaux clients du marché. Cette confiance renouvelée des clients conforte le Groupe dans son ambition de leur offrir les meilleurs services à des prix adaptés à leurs besoins et pouvoirs d’achats. Sonatel s’en réjouit et remercie ses clients nouveaux et anciens.

Le parc d’utilisateurs de données mobiles s’est bien tenu avec 12,7 millions (soit une hausse de 12,5%), surtout au Sénégal grâce à une bonne politique axée sur l’abondance et la qualité de service.

Le parc de clients Orange Money est également en hausse pour s’établir à 8,8 millions (+29,1%), porté par la bonne dynamique de recrutement et l’assouplissement des mesures d’ouverture des comptes dans le contexte Covid19.

Renforcement des Investissements pour l’amélioration de la pénétration et de la couverture 3G, 4G et 4G+ et Très Haut Débit Fixe

L’effort d’investissements (204,4 milliards FCFA; 16,9% des revenus) a été maintenu sur l’ensemble des pays du groupe, notamment par la mise en œuvre du câble sous-marin Main One, mais aussi pour répondre aux besoins d’extension rurale, de déploiement Mobile et Fibre afin de soutenir la croissance de la demande en données mobiles et en internet fixe.

Le renforcement des investissements sur le FTTx et la LTE/FDD-TDD en 2020, combiné à une bonne stratégie commerciale ont permis d’accroitre fortement les usages sur le Broadband fixe qui franchit la barre des 300 000clients(+81 000 clients), essentiellement au Sénégal et au Mali.

Le renouvellement des réseaux d'accès, la densification des réseaux mobiles et l’extension des plateformes de services ont mobilisé l’essentiel de ces investissements avec l’accélération du déploiement des projets de couverture et l’augmentation des capacités réseaux sur le broadband mobile (3G, LTE, 4G+) et fixe (FTTx) en soutien à la forte croissance des usages.

Le Groupe Sonatel a fortement soutenu la résilience économique des Etats

Contribution à l’économie et à la création de richesse

Le groupe Sonatel a contribué aux recettes budgétaires des Etats pour plus de 610 milliards de FCFA versées à titre d’impôt, taxes, redevances, cotisations sociales, droits de douanes et dividendes dans ses pays de présence.

Au titre du développement du secteur privé local, les activités du groupe ont généré au profit des entreprises locales plus de 250 milliards de FCFA de chiffres d’affaires.

Au titre de la balance des paiements par les opérateurs télécommunications, le groupe y a contribué positivement dans tous ses pays de présence à travers les balances de trafic représentant des exportations nettes de plus de 115 milliards de FCFA.

Et enfin, en matière d’emplois, les activités du groupe ont permis de générer plus de 4 500 emplois directs et plus de 160000 emplois indirects grâce à une distribution commerciale étendue, à la sous-traitance et aux différents partenariats.





ENGAGEMENT CITOYEN

Soutien aux populations dans la résilience contre la pandémie dans les pays

En 2020, la Responsabilité Sociétale d’Entreprise de Sonatel a encore eu plus d’« impact » dans le quotidien des populations confrontées à la crise sanitaire.

A travers ses différentes Fondations d’Entreprise, le Groupe Sonatel a mobilisé plus de3 milliards de FCFA en vue de soutenir les Etats dans les domaines de la Santé, l’Economie, la technologie et la Communication pour accompagner les efforts de résilience.

En effet, de nombreuses initiatives ont été déployées dans le cadre de cette lutte sanitaire notamment l’envoi de millions de sms gratuits de sensibilisation, l’octroi de terminaux aux acteurs sanitaires sur le terrain, l’équipement des centres d’appels (redimensionnement, numéro vert gratuit), la mise en place d’offres solidaires pour soutenir les personnes les plus affectées dans leurs activités tels que les élèves, les étudiants, les PME/PMI, etc.

Au Sénégal, Sonatel a apporté une contribution financière significative avec notamment la construction et l’équipement d’un centre de traitement d’urgence à l’ancien aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar.

L’inclusion numérique au cœur de lapolitique RSE

La mise en place des Orange Digital Center est la matérialisation de l’engagement de Sonatel à accompagner la transformation numérique de ses pays de présence en préparant les jeunes au futur marché de l’emploi et encourager l’entrepreneuriat innovant. Ces centres regroupent un ensemble de programmes gratuits : une école de Codage, un FabLab Solidaire, le programme d’accompagnement et d’accélérateurs de startups. Après celui du Sénégal, l’Orange Digital Center du Mali a été finalisé en 2020.Résultats financiers 2020

Croissance du chiffre d’affaires après de solides performances commerciales et financières

Le groupe Sonatel a amélioré ses performances commerciales et financières en 2020, malgré la persistance de la crise sanitaire et les évolutions contraignantes de l’environnement concurrentiel et réglementaire.

· Le Chiffre d’affaires du groupe Sonatel s’élève à 1 206 milliards en hausse de 2,3%(+28 milliards) par rapport à 2019. Cette croissance est tirée par tous les pays du groupe sauf le Sénégal impacté par la baisse de valeur du marché induite par l’environnement concurrentiel agressif combiné aux effets de la pandémie covid et la Guinée Bissau où la morosité de l’économie se poursuit.

Le chiffre d’affaires du Sénégal s’est établi à 496 milliards de FCFA en 2020, soit une décroissance de -2,9% tirée principalement par la contre-performance du marché mobile Grand Public dans le contexte de la Covid19 et de la baisse globale du marché estimée à -4,6% et qui est liée à l’agressivité du cadre concurrentiel.

Le chiffre d’affaires de nos filiales croit de 6% sur l’année 2020. Cette progression est liée aux performances commerciales remarquables en Guinée, en Sierra Leone et au Mali grâce aux apports de la data mobile, d’Orange money et la montée du broadband fixe. La poursuite du déploiement du Très Haut Débit mobile et fixe, l’amélioration de la qualité de nos réseaux mobiles ont contribué fortement au développement des usages. Les revenus progressent ainsi de 29% et s’accompagnent d’une croissance significative du parc actif.

La dynamique de croissance des revenus du groupe s’est opérée malgré la Covid 19, qui a eu un effet défavorable sur tous les marchés. En effet, le développement de nos réseaux (notamment de nouveaux sites en Sierra Leone et plus de fréquences en Guinée) croisé à la dynamique des relais de croissance fixe, données et Orange Money a permis de concrétiser une croissance globale positive.

· La marge opérationnelle (EBITDAaL)*du groupe progresse de +37 milliards FCFA, pour se porter à 519,2 milliards FCFA. Une croissance de 7,6% principalement due aux efforts de maîtrise des charges opérationnelles suite aux économies réalisées sur les charges.

Sonatel connait une bonne croissance de son EBITDAaL liée à la fois à des plans d’actions d’amélioration au Sénégal mais aussi à toutes les mesures de prudence et de transformation mises en place lors de la crise Covid 19. Ces performances opérationnelles permettent au Groupe de poursuivre sa préparation de l’avenir, avec des investissements importants à prévoir pour faire face à l’explosion de la demande de débits, qui conduit au besoin de plus d’accès Fixe, du déploiement de la Fibre et, à moyen terme de la 5G.Sonatel est parvenu à améliorer son profil d’endettement grâce au succès de son emprunt obligataire mi-2020 en pleine pandémie. · Le résultat Net est en croissance de 3% et se chiffre à 201,3 milliards FCFA grâce à l’amélioration de l’EBITDAal qui couvre la hausse des amortissements et des frais financiers. · Le cash-flow opérationnel s’améliore de +15,7%à 314,8 milliards FCFA du fait de la bonne génération de marge combinée au léger retrait sur les niveaux des investissements. Les solides performances opérationnelles accompagnant les bons résultats financiers sont portées par le renforcement de la contribution de la Data (données) et d’Orange Money face au recul de l’international. Les activités cœur de métier Voix, SMS connaissent une légère régression mais occupent encore une place prépondérante dans la génération de revenus. Orange Money a réalisé une bonne performance avec une hausse de son chiffre d’affaires de 23,5% portée par la croissance du Parc (+1,9 millions de clients actifs sur un an avec plus de la moitié des clients inscrits, actifs sur les services) et des usages (+20,3% d’augmentation des transactions en volume sur un an). Le renforcement de la conformité est aussi noté avec 62,2% des clients entièrement identifiés et conformes. En 2020, près de 12,5% des revenus ont été générés par les activités Mobile Money qui ont généré un CA de 151,1 milliards FCFA. Les données mobiles ont fait encore mieux avec une belle performance commerciale et financière tirée par la croissance de son Chiffre d’affaires (+20,2%) et soutenue par une progression forte du parc et des usages autour de l’abondance et à travers le développement du très haut débit (4G/4G+). La poursuite du déploiement de la 4G dans nos différentes géographies a eu son effet avec près de 4,7 millions de clients actifs, (+55% sur un an) sur les 12,7 millions de clients data mobiles. Près du quart du CA groupe provient des services Data Mobiles soit +3,1 points d’amélioration en un an avec 285,2 milliards FCFA générés. Perspectives 2021 L’année 2020 aura été marquée par la pandémie de la covid 19 qui a paralysé l’économie mondiale provoquant un choc sans précédent dans nos différents pays de présence.