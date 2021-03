M. Yankhoba DIATARA reçoit le Ministre du numérique et de la Digitalisation du Bénin, Madame Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU

Monsieur Yankhoba DIATARA, Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications a reçu son homologue béninois, le Ministre de l’Economie numérique et de la Digitalisation, Madame Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU, en visite de travail au Sénégal du 17 au 19 mars 2021.





Durant cette mission de 72 heures, les deux autorités ont échangé sur plusieurs questions d’intérêts communs, notamment sur le fonctionnement de l’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT), l’organisation de la prochaine session du conseil des Ministres prévue au Niamey (NIGER) et le développement du numérique en Afrique.





Aussi, les deux Ministres ont partagé leurs expériences respectives dans le cadre des projets de l’Alliance Smart Africa et ont également abordé d’autres sujets structurants tels que le projet d'identité numérique pour le Bénin, la stratégie de large bande avec les infrastructures haut débit et le projet d’Adressage numérique pour le Sénégal, etc.



Par ailleurs, le Ministre du numérique et de la Digitalisation du Bénin a visité la DER pour les projets relatifs à l’entrepreneuriat des jeunes et l’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT).





