Offre d'Emploi

Entreprise de la place évoluant dans le secteur de l’eau embouteillée cherche son :





Business Unit manager 19 litres(bouteilles consignées)





Ton rôle :





Faire progresser ta Business Unit et atteindre les objectifs de Chiffre d’affaires et de rentabilité fixés par la Direction.





Tes Missions :





Définir et mettre en place la stratégie commerciale





Tu élabores en adéquation avec les orientations stratégiques de l’entreprise une stratégie commerciale pour ton segment de clientèle.

Tu trouves des actions stratégiques pertinentes et récurrentes afin de persuader et influencer les cibles (B2B ;B2C).

Tu développes les canaux de distribution et de communication, la réactivité au niveau des relances tout en combinant la Fidélisation et la Prospection.





Piloter l’activité





Tu disposes d’un réel pouvoir de décision pour le respect de la planification ainsi que la mise en pratique des choix fixés et des plans d’action élaborés.

Tu dois veiller aux performances de ta Business Unit en surveillant systématiquement les indicateurs comme la marge, le chiffre d’affaires, etc.





Travailler en équipe





En tant que Manager, tu définis les missions et les objectifs de tes clients internes.

Tu dois t’’assurer que le travail soit bien fait dans les temps et de manière efficacegrâce a une bonne coordination entre les équipes de production, logistique et les clients finaux.





Tes compétences :





Tu sais préparer le budget nécessaire et prévoir les possibles évolutions du marché.

Tu sais répondre à des appels d’offres

Tu as une forte résistance au stress

Tu sais hiérarchiser tes priorités et tu es réactif afin de solutionner rapidement toutes les problématiques.

Tu as une aptitude à coordonner de multiples missions et projets avec différents intervenants.

Tu as un excellent sens de la communication

Bien que tu sois autonome, tu dois établir une communication quotidienne avec ton équipe.

Tu as un esprit d’organisation et de rigueur.





Ton profil :





De Bac + 3 à Bac +5/entre 7 et 10 ans d’expérience. Une expérience dans le secteur de l’eau embouteillée et plus particulièrement dans le format 19l est un atout.









Date limite de dépôt des candidatures : le 20 mai 2022