Royal Air Maroc renforce son offre entre la France et l'Afrique

Mise en place d'une grille tarifaire incitative pour les vols reliant la France aux destinations africaines

Le thème de l'Afrique au cœur de l’expérience d'accueil offert aux passagers



Casablanca le 20 avril - Dans un contexte de reprise soutenue de l'activité aérienne, Royal Air Maroc met en place des vols à tarifs préférentiels au départ de la France et à destination de l'Afrique, avec des billets aller-retour démarrant au prix de 370 euros. La compagnie marocaine dessert 29 destinations africaines au départ de 8 villes françaises.







Si en 2019, plus de 20 millions de passagers ont voyagé en avion entre la France et l’Afrique, les deux années suivantes marquées par une pandémie sans précédent, ont empêché des millions d’Africains du Monde de retrouver leurs proches.





Alors que les indicateurs sanitaires poursuivent leur amélioration globale et qu'un retour à la normale se profile à l'horizon, Royal Air Maroc remet en service de nouvelles lignes, de nouveaux horaires, à des tarifs avantageux, et opérés dans le strict respect des mesures sanitaires, afin de permettre au plus grand nombre de voyager aisément entre l’Europe et l’Afrique.





Royal Air Maroc offre par ailleurs à ses passagers une expérience unique qui fait ressentir l'Afrique dès l'instant où l'on monte à bord de l'avion. Les repas à bord sont composés en puisant dans le meilleur des cultures africaines. Une grande partie du personnel navigant déployé sur les routes africaines est originaire de ces régions et se fera un plaisir de partager avec les voyageurs sa connaissance du continent. Les voyageurs bilingues auront également le plaisir d’entendre leur langue maternelle dans les annonces faites en cabine, par exemple sur les vols vers le Sénégal, où les annonces sont faites en Français et en Wolof.





Pour rappel, Royal Air Maroc est la compagnie africaine la mieux implantée sur le continent européen, avec 37 métropoles européennes desservies, et de multiples possibilités d’interconnexion dans le monde. Au départ de Paris, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Lyon, Toulouse, Marseille ou Strasbourg, il est possible de rejoindre, en quelques heures seulement,29 destinations africaines.





Royal Air Maroc partenaire de l’alliance oneworld





Grâce à la qualité de ses prestations et la fiabilité de sa flotte, Royal Air Maroc est, depuis 2020, membre de l’alliance oneworld, un réseau mondial qui regroupe 13 compagnies aériennes. Tous ses membres s’engagent à fournir des services premium à leur clientèle et tout un éventail de privilèges, comme le cumul et l’échange de miles dans le cadre d’un programme de fidélité. Aux côtés de partenaires iconiques comme American Airlines, British Airways et Cathay Pacific, Royal Air Maroc ouvre à oneworld les portes de l’Afrique et permet à ses passagers de profiter de tarifs préférentiels et de synergies intéressantes entre les compagnies, implantées dans plus de 1 000 aéroports dans le monde.





46 destinations en Afrique





Abidjan Dakhla Nador

Accra Douala Niamey

Agadir N'Djamena

Alger Fés Nouakchott

Al Hoceima Freetown Ouagadougou

Bamako Guelmim Ouarzazate

Bangui Kinshasa Oujda

Banjul Laâyoune Pointe-Noire

Beni-Mellal Lagos Praia

Bissau Le Caire Rabat

Bouarfa Libreville

Brazzaville Lomé Tanger

Casablanca Luanda Tétouan

Conakry Malabo Tunis

Cotonou Marrakech Yaoundé

Dakar Monrovia Zagora