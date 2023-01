A quels juristes se vouer ? (Par Ibrahima Baba SALL)

Le débat sur la troisième candidature du Président Macky Sall continue de faire rage à un an de l'élection présidentielle de 2024.



Les avis sont partagés sur la possibilité ou non pour le Président Macky SALL de briguer une troisième candidature.



Quoi de plus normal dans un pays démocratique où le "wàx sa xalaat" est de rigueur dans tous les sujets qui font l'actualité ?



Tout citoyen, surtout les novices du droit, comme nous autres, peut émettre un avis même non motivé sur telle ou telle question.



Mais ceci ne saurait être permis aux tenants de la doctrine, nos juristes et constitutionnalistes qui, en tous lieux et en toutes circonstances, doivent éclairer la lanterne du commun des Sénégalais sur les questions d’ordre juridique ou constitutionnel.



Ce n'est malheureusement pas le cas.



Comment comprendre les attitudes du professeur de droit constitutionnel Babacar Guèye et de maître Doudou Ndoye, avocat de renommée qui a même été ministre de la justice sous le régime du Président Abdou Diouf ?



Invité au Grand Jury du 8 octobre 2017, le professeur Babacar Guèye déclarait qu’un 3ème mandat pour Macky Sall était dans le domaine du possible. Il disait, je le cite : « La Constitution actuelle du Sénégal, telle qu’elle est libellée, n’interdit pas au Président Macky Sall de briguer un troisième mandat ».



"Quand on a rédigé la Constitution, on a dû oublier certainement de prévoir des dispositions transitoires. Il fallait ajouter des dispositions transitoires pour prévoir que le mandat en cours fait partie du décompte des deux mandats que l’actuel Président peut avoir», avait-il ajouté.



« Ce qui fait que le Président Macky SALL, en 2024, peut envisager de briguer un troisième mandat comme l’avait fait le Président WADE. Par contre, il n’est pas trop tard pour rectifier la donne puisqu’une révision constitutionnelle peut être opérée pour définitivement clore le débat ».



Il avait été confirmé dans cette position par son collègue Jacques Mariel Nzouankeu, selon qui : «en 2024, avec le droit positif actuel, il n’y aura pas de débat sur la recevabilité d’une candidature du Président Macky Sall». Surtout, avait-il expliqué, «nulle part, il n’est écrit que le mandat de 7 ans est, ou n’est pas compris dans le décompte des deux mandats consécutifs du nouvel article 27».



Invité du Jury du dimanche, le 10 janvier 2022 sur iRadio et Itv, Me Doudou Ndoye, l’ancien Garde des Sceaux, s'était aussi prononcé sur la troisième candidature du Président Macky Sall en ces termes : « Le président Macky Sall peut être candidat en 2024. Aucune loi, aucune constitution ne lui interdit d’être candidat. Tant que cette constitution existe, personne ne pourra l’empêcher d’être candidat en 2024 ».



C'est ce même professeur Babacar Guèye et ce même maître Doudou Ndoye qui reviennent aujourd'hui nous servir une autre version.



En effet, invités par le parti Awale sur un débat sur la troisième candidature, ils ont fait un virage à 190 degrés pour finalement nous servir que le Président ne peut pas déposer sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024.



Le premier, dans un argumentaire qui contredit sa première position, nous parle comme par enchantement de l’impossibilité juridique absolue du président Macky SALL de faire partie de la liste des candidats pour les élections présidentielles de 2024.



En effet, pour lui la révision constitutionnelle de 2016 ne porte pas sur la limitation des mandats qui était déjà verrouillée par la constitution de 2001 mais plutôt sur la durée du mandat.



Le second nommé lui nous parle d'application immédiate de la Constitution de 2016 qui fait que le mandat de 2012 à 2019 doit être considéré comme le premier mandat du Président Macky Sall.



Voilà deux argumentaires " wàx waxeet" tirés sur les cheveux qui viennent embrouiller l'esprit des pauvres novices du droit que nous sommes et que rien ne justifie si ce n'est cette dictature que veulent nous imposer ces marginaux qui menacent de brûler le pays qui ne brûlera pour rien au monde.



En tout état de cause, ce débat ou faux débat sur la troisième candidature ne sera pas l'élément décisif pour le choix du Président de la République en 2024.



Nous rappelons à l'opposition que la politique ne se limite pas à Dakar et encore moins dans les réseaux sociaux et les plateaux de télévision. Nous l'invitons à aller à la rencontre des Sénégalaises et des Sénégalais pour demander leurs voix, comme sait si bien le faire le Président Macky SALL. Car en définitive c'est le peuple qui élit son président.



Quoi qu'il en soit, le Président Macky SALL sera, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar et le peuple, souverain juge, le portera, par la grâce de Dieu, à la tête du Sénégal pour son émergence à l'horizon 2035.



Ibrahima Baba SALL

Député Maire de Bakel.