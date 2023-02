À SERIGNE MOUNTAKHA MBACKÉ (Par Dr Moustapha Diop)

Je m'octroie -humblement sans doute - l'humilité de vous écrire dans le but de vous féliciter, mais aussi pour vous remercier. . Sans attendre de réponse. Mais l'admiration que je vous porte et le sentiment d'être redevable me poussent à vous écrire à la veille de ce grand événement du 06/02/2023. Il y a plus de 20 ans déjà- depuis que mon esprit s'est extirpé des brumes de l'adolescence- que je t'ai connu. Je vous trouve sublime, beau, gentil et généreux. Et nous Mourides, nous avons beaucoup de chance de vous avoir comme Khalife général.



Vous avez été, vous êtes ce que plusieurs million de Mourides attendent de vous. Et au-delà. Comme il doit être difficile pour assumer un tel destin et une telle fonction. Quelle force vous avez cependant pour cacher les difficultés! Quelle endurance derrière vos sourires, pour masquer la maladie...



Cher Khalife général, si je vous écris aujourd'hui, c'est pour accomplir un devoir de gratitude, pour vous remercier à double titre. Comme Mouride d'abord, un Mouride qui, grâce à votre volonté, est fier d'être Mouride et clamer haut et fort sa« mouridité». Votre grandeur d'âme et votre sens du sacrifice représentent une formidable marque d'espoir pour les gens de ma génération, dont la plupart ont finalement été pervertis par les politiciens. Vous avez réconcilié la jeunesse mouride avec le savoir et l'optimisme, et le peuple mouride avec l'action. Cela mérite bien des remerciements, et je suis persuadé que la postérité vous le créditera.



C'est en tant que Sénégalais ensuite que je veux vous remercier. D'avoir appris au jeune impertinent qu'il existe une autre manière de gérer les hommes : avec dignité, courage, foi et vérité. Votre foi, votre courage, votre volonté, et votre patience vous ont permis de réaliser ce voeux de Serigne Touba : Ce lieu de connaissance CCAK ( Université de Touba).



Votre énergie et votre vérité intérieure ont suffi de vous faire, bien plus que d'autres dirigeants dans ce monde, et tout autre certainement, l'homme qui a creusé la trace la plus profonde dans nos consciences, laissé l'empreinte la plus nette malgré la situation actuelle.



Suprême réussite : Le contexte difficile, l'état du monde, la crise n'ont guère laissé de marques sur votre action . Après cinq ans et d'un combat de tous les jours et de toutes les nuits, vous avez réussi avec des milliers de disciples Mourides à réaliser matériellement le dernier des voeux de Serigne Touba. Nous ne pouvons qu'être fiers de vous. Car vous êtes, pour moi et pour beaucoup d'autres, l'incarnation de l'espérance.



Je vous salue, avec émotion et respect.



Dr Moustapha Diop