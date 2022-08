Abdou Karim Fofana : "Pourquoi il n'y aura pas de cohabitation «

Dans un entretien accordé au quotidien l'Observateur, le ministre chargé du Suivi du PSE et responsable de l'APR à Dakar, Abdou Karim Fofana, se prononce sur le déroulement, l'issue et les enseignements du scrutin. Morceaux choisis.



Les sièges cumulés de Yewwi et Wallu n'atteignent pas ceux de Benno



"Les tendances observées sont en contradiction avec les promesses de cohabitation et de majorité écrasante de l'opposition.





On est loin de ce scénario, les tendances lourdes indiquent que malgré les sièges cumulés des deux principales coalitions de l'opposition, ils n'atteignent pas le nombre d'élus obtenu par Benno BokkYaakaar malgré le flot de manipulation de l'information et de haine distillé dans les réseaux sociaux.





Aujourd'hui il est établi que la stratégie de Yewwi et Wallu est de prêcher la cohabitation pour quémander après quelques sièges au prochain gouvernement du Président MackySall.





Pourquoi il n'y aura pas de cohabitation



"Il faut comprendre ce qu'est une cohabitation.

D'abord c'est une situation issue de la pratique politique dans 99% des cas où c'est survenu, mais elle n'est jamais prévue en général par les constitutions.





Dans notre cas de figure, il y a deux conditions nécessaires et pas suffisantes chacune pour que la cohabitation s'impose.





D'abord un majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale obtenue par yeewi et Wallu, on est encore loin de ce cas de figure puis que leurs sièges cumulés n'atteignent toujours pas ceux obtenus par Notre camp malgré toutes les tentatives de manipulation de l'information observées.





L'autre condition est que cela soit une volonté du Président de la République car il a le pouvoir de nommer et de révoquer le Premier Ministre quelque soit le sens de la majorité. Aussi, Il n'est pas tenu de nommer un Premier Ministre issu de l'opposition surtout que l'alliance de circonstance Yeewi- Wallu n'a pas obtenu le nombre de sièges suffisants pour cela.





Souvent l'opposition sème volontairement la confusion. nous sommes dans un régime présidentiel ou le pouvoir exécutif procéde exclusivement du Président de la République qui peut nommer et revoquer le Premier Ministre ad nutum, sans compter son pouvoir exclusif de déterminer la politique de la nation sans l'intervention du parlement."



Analyse des résultats de Dakar et d'autres zones urbaines



"Les grandes villes subissent l'effet des nouveaux médias qui échappent de plus en plus au professionnels de ce métier. Partout dans le monde, on note une montée des extrêmes et du populisme accompagnée par les manipulations des médias sociaux qui prennent des relents souverainistes entre autres, et Dakar n'y échappe pas. Les transformations structurelles opérées depuis 10 ans dans la grande agglomération dakaroise ne peuvent être ignorées par les populations, mais le travail de l'opposition a consisté durant toutes ces dernières années à orienter le débat politique sur des aspects immatériels qui n'ont rien à voir avec les progrès notés. J'en veux pour exemple la gestion des inondations. Avant 2012, il fallait entre 20 jours et 6 mois pour sortir des eaux un site inondé, aujourd'hui vous notez que nous avons reçu 100 mm d'eau de pluie il y a 10 jours et en 48 h on n'en parlait plus sauf dans quelques rares zones où les travaux sont en cours (...) En politique, on ne baisse jamais les bras, il faut être résilient. L'électorat urbain a ses spécificités. je pense que le vote urbain dépend d'abord du contexte médiatique et il évoluera naturellement un jour."



Manipulations autour du troisième mandat



L'opposition a toujours évité les débats sérieux qui intéressent les Sénégalais pour se créer des soupapes de survie. Avant c'était le supposé soutien au mouvement lgbt puis le patriotisme économique, et enfin le troisième mandat depuis le lendemain de la présidentielle de 2019.





Il faut noter que nous sommes une démocratie organisée et on ne peut enjamber une échéance législative où toute autre élection pour imposer un débat sur 2024. Chaque élection sera traitée à son heure.



Yewwi, l'ethnicisme et la stigmatisation



"Les assertions d'irréguralités dans le Nord sont habituelles du côté de l'opposition. C'était le cas à l'issue de la présidentielle avec des vidéos montées de toute pièce. Je m'attendais d'ailleurs qu'ils en fassent de même pour Ranerou et même Fatick oú nous avons eu 82% à la présidentielle et 73 % lors des législatives. C'est une pratique honteuse que d'etre à la limite de l'ethnicisme et de la stigmatisation communautaire pour justifier leur défaite. Le Fouta a toujours été une base affective du Président MackySall d'où sa fameuse qualification de " titre foncier électoral" et les scores obtenus dans ces zones reflètent les réalités electorales de cette partie du Pays.





Nous savons d'ores et déjà que Yewwi ne ménagera aucun mensonge ou aucune manipulation pour essayer de se créer une majorité artificielle.





Pour leur bonne gouverne, il faut noter que Podor compte plus de 440 000 habitants dans un peu plus de 12.000 km2 selon le dernier recensement de 2019 par l'Ansd.