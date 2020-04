Ah oui Professeur SEYDI ! Nous avons besoin de savoir la vérité. Rien que la vérité !

Le linge sale doit se laver en famille. Quelque part cela a son importance. C'est certainement à cause de cette réalité que SEYDI ne nous a pas dit toutes ses vérités.

Par exemple qu'il soit injustement, sciemment et à dessein privé de maison de fonction. Alors que tous ses pairs, certains qu'il a encadrés soient bien servis. Alors que son rang hiérarchique et la législation sénégalaise lui accordent formellement ce droit incontestable.

Alors que certains anciens du secteur font de ces maisons de fonction de l'Etat leur chasse gardée et y gardent leurs troupeaux de moutons.

C'est sûrement à cause de cette réserve qu'il ne se vante pas d'avoir acquis des milliards pour le financement d'un nouveau bâtiment équipé des Maladies Infectieuses de la part de ses partenaires et l'appui du Président de la République.





C'est certainement à cause de cette réserve qu'il ne nous dit pas qu'il n'est pas officiellement coordonnateur de ce Comité de riposte contre le covid 19, mais seulement un simple membre. Une situation qui le fragilise et perturbe énormément la rentabilité de son travail au bénéfice des Sénégalais.





Si le Professeur SEYDI ne nous en dit pas beaucoup sur nombre de facteurs qui perturbent cette périlleuse mission contre la pandémie, nous considérons qu'il est conscient des enjeux et de la gravité de la situation.





Malgré tout cela, sachez Monsieur SEYDI que vous n'êtes pas un politicien. Retenez clairement que la science et la recherche requièrent le langage de la vérité. Il y va de votre crédibilité et votre intégrité et par ricochet même, celles de la tutelle et du gouvernement. Au delà, la situation est tellement grave que vous n'avez nullement le droit à la demie mesure dans la démarche. Vraisemblablement, vous avez la confiance du Peuple sénégalais. Vous et tout ce monde qui sait que nous avons besoin de la vérité pour être conséquents dans les actes à poser.





Ainsi, pour toute la région de Kolda, il n'y a qu'un seul gynécologue. Frêle, maladif et débordé, ce médecin croule sous le poids de la demande débordante.

Ne pensez rien nous apprendre sur l'état de l'hôpital régional de Ziguinchor. Les bonnes mémoires se rappellerons que ce fut la source du conflit entre l'ancien Premier ministre Monsieur Idrissa SECK et son ministre de la Santé d'antan, Mme Eva Marie Cole SECK.

Un seul reanimateur pour toute la région, encore que c'est un Marocain . Un seul respirateur pour toute la région avant l'acheminement de deux autres ces derniers jours. Pas d'equpements de protection pour le personnel soignant depuis le début de la crise pandemique, jusqu'à récemment. Vous pouvez aller voir, une dame à perdue la vie dans ces locaux pour faute de matériel de réanimation.

Par ailleurs, la Clinique mise à la disposition du ministère de la Santé par le Professeur NDOUR, l'est-elle *gracieusement* ou bien c'est payée à vingt (20) millions par mois. Nous voulons juste savoir la vérité, rien que la vérité Messieurs.

La liste sur l'agonie du secteur sanitaire est loin d'être exhaustive. Malgré la volonté affichée et les efforts supposés de nos gouvernants. Il en reste à boire et à manger.





Alors, qu'est ce que le Professeur SEYDI nous apprend qu'on ne sait déjà ? La carence dans nos structures hospitalières est un secret de polichinelle. Covid ou pas covid, c'est ça la vérité.

Chères autorités, ne jouez pas avec le feu. Dites nous la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Nous ne demandons que cela.





Loi d'hablitation ou pas, cette crise doit être gérer avec RESPONSABILITE. Nous n'accepterons qu'elle soit une foire pour les opportunistes. L'épisode de l'aide alimentaire est toujours frais dans nos mémoires. Nous ne sommes plus à l'ère de la communication circonstancielle et politicienne. Aussi, non à une gestion politicienne de la situation. Nous parlons de sécurité nationale, nous parlons d'enjeux politiques, économiques et diplomatiques





Au Président de la République de veiller à la bonne gouvernance de toutes les ressources dégagées dans le cadre de la mission des forces Covid. Qu'il prenne les dispositions nécessaires à une gestion patriotique et transparente de cette crise pour en sortir grandi.

Vous avez tout notre soutien si toute fois votre volonté déclarée est materialisée par des actes forts.

Pas de médecin après la mort.

La vérité, toute la vérité, rien que la vérité.





L'Essentiel, le SENEGAL !

Abdourahmane Sow Président de la CosM23 .