Au calme et au dialogue! (Par El Hadji Amadou Dia BÂ)

En étant hors du territoire national, j'ai constaté de visu, avec tristesse, ce qui se passe dans mon pays.



A l’instar de mes collègues sportifs et autres champions, je lance un appel à tous nos concitoyens, à la paix et à la retenue comme tout le monde.



En outre, j’invite toutes les parties prenantes au dialogue et à l’apaisement.



Parlons-nous comme nous l’avons toujours fait dans l’intérêt suprême de là nation pour une paix durable.



Vive le Sénégal