C'est plutôt l'Afrique qui en a marre d'être la vache à lait de la France (Par Pape Diop)

Qu'est-ce qui a bien pu motiver la sortie rageante et sidérante de Nadine Morano si ce n'est sa haine à l'endroit des Africains ? "Les Français en ont marre de payer pour l'Afrique sans aucune contrepartie de maîtrise de leur immigration et de leur démographie", dit-elle, en réaction à la volonté d'Emmanuel Macron d'aider l'Afrique à combattre le Covid-19 par l'allègement de sa dette vis-à-vis de la France.





Certes, ce propos de Nadine Morano est une énormité, mais il n'a cependant rien de surprenant de sa part. Connue pour son aversion pour l'immigration africaine en France et son racisme à fleur de peau, on pouvait d'ailleurs lui répondre simplement par le mépris et ne pas lui faire cet honneur. Sauf qu'elle a dépassé carrément les bornes cette fois-ci qu'il aurait été inadmissible, voire lâche, de ne pas la recadrer.





En vérité, qui de l'Afrique ou de la France a le plus à gagner dans la relation entre le continent et l'ancienne puissance coloniale ? Qui des Africains ou des Français vivent les uns aux dépens des autres ? Et qui perdrait franchement le plus si la relation venait à se rompre ?





La réponse à toutes ces questions coule de source : l'Afrique a déjà payé et continue de payer un lourd tribut dans sa relation avec la France.





Au plan monétaire, la relation est largement à l'avantage de l'ancienne puissance coloniale. N'est-ce pas que de plus en plus de voix s'élèvent d'ailleurs sur le continent pour exiger, à juste titre, la fin de l'arrimage du franc CFA à l'euro qui contraint les banques centrales africaines à déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Naturellement, cette politique monétaire profite largement à la France, alors qu'elle ne garantit à l'Afrique que la convertibilité illimitée du franc CFA. A l'évidence, ce dispositif qui alimente de manière substantielle le Trésor français est, en revanche, si restrictif et si pénalisant pour le développement des économies africaines qu'il faudra impérativement le réformer.





Au plan sécuritaire, il est évident que ce n'est pas pour nos beaux yeux, encore moins par philanthropie, que la France se déploie militairement sur le continent. En témoigne un rapport publié en 2013 par le Sénat français et dans lequel, les parlementaires justifiaient la mobilisation au Mali de 4500 éléments des forces françaises au sein de l'opération Serval (devenue Barkhane en 2014) par la nécessité d'assurer "un accès sécurisé aux ressources énergétiques et minières de l'Afrique".





Autrement dit, pour continuer à sucer l'Afrique sans s'attirer les regards, la France maintient sa mainmise sur l'économie africaine par une présence militaire sous couvert de lutte antiterroriste. Et de ce point de vue, le Sahel est manifestement un eldorado pour la France avec ses énormes réserves pétrolières ainsi que ses gisements d'uranium, d'or, de gaz, de cuivre, de grenats, de manganèse et de lithium, ainsi que ses minerais magnétiques et de terres rares.





S'agissant enfin de la présence d'entreprises françaises, elles sont pas moins de 40 mille à opérer sur le continent africain dont 14 multinationales d'envergure, comme les géants Total, Areva, Auchan ou encore Vinci. Et c'est tout naturellement qu'en vingt ans, les exportations françaises vers le continent africain ont doublé, passant de 13 à 28 milliards de dollars de

2000 en 2017.





Pourtant, Nadine Morano est loin d'ignorer tout cela. C'est qu'elle n'a pas tout simplement la même franchise que le défunt Président Jacques Chirac qui osa regarder ses compatriotes dans le blanc de l'œil pour leur asséner cette vérité :





"Nous avons saigné l'Afrique pendant quatre siècles et demi. Ensuite, nous avons pillé ses matières premières ; après, on a dit : les Africains ne sont bons à rien".





Hélas, Nadine Morano est de ces Français-là dont parlait le regretté Jacques Chirac et dont la cupidité n'a d'égale que la malhonnêteté.





Pape DIOP,

Président de la Convergence Libérale et Démocratique BOKK Gis Gis