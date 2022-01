CAN OU COUPE D'AFRIQUE DES PAYS : la question de l'identité nationale (par Aly Baba Faye)

Un clin d'oeil sur les effectifs de certaines équipes nous renseigne sur des vérités de l'histoire moderne et sur la configuration socio-politique des pays de l'Afrique. En particulier sur la question de l'identité nationale. Les séque?les de la colonisation sont encore bien là. L'on peut apercevoir au lointain le fameux Partage du Gateau entre les ex-Puissances Coloniales lors Congrès de Berlin de 1885. Le morcellement du continent avait été fait sans tenir compte des réalités sociologiques. Et le processus de décolonisation n'aura pas servi à soigner cette blessure. Pourtant certains comme Lumbumba ou Krumah aurait voulu résoudre la question en prônant alors une unité africaine. Malheureusement le processus de décolonisation nous a legué des Etats selon la logique établie par les colons. C'est pour cela que l'on dit qu'en Afrique pour la plupart l'Etat a précédé la nation. Et la problématique de l'identité nationale est souvent une forfaiture. Le concept même de "nation" semble inapte à définir l'identité des peuples. Et aujourd'hui des Etats africains "souverains" siègent au concert des nations sans pouvoir être des nations. De là découle la fragilité des Etats qui peinent à trouver une base nationale qui les légitime. Souvent la réalité nous montre que les systèmes d'appartenances transcende le concept de l'identité nationale.





Dans cette CAN on a vu deux frères de même père et de même mère jouer pour deux équipes différentes. C'est le cas des frères Gomis. D'autre part il suffit de lire les patronymes des joueurs pour voir les liens familiaux entre sénégalais et mauritaniens. Sans compter aussi la problématique de la double nationalité avec les joueurs franco-africains.