Cher(e)s Parlementaires: l'Assemblee Nationale est le lieu de l’expression de la démocratie, elle ne saurait être transformée en ring de boxe (Par Banda DIOP)

L'Assemblée Nationale vient encore de s’illustrer avec des images dégradantes mettant en exergue un spectacle digne d’un ring de boxe.



En pleine séance plénière du passage du ministre de la justice garde des sceaux ce 01 décembre 2022, un député dit du peuple , dont je me garderai de citer sa coalition politique a quitté le parloir dont il tient la parole et s’est dirigé vers sa collègue pour lui administrer un coup de poing finalement provoquant une suspension de séance. Quelle inculture ?



Malgré les récurrents rappels à l’ordre du président de séance de surcroît président de l'Assemblée Nationale.



Vraiment ce comportement est regrettable et indigne de notre parlement.

Rien ne peut expliquer cette barbarie surtout dans le contexte de la campagne des 16 jours contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles.



Certes les sentiments sont partagés, mais avec une objectivité on peut dire que le Sénégal ne mérite pas cette image. Á la force des invectives, des quolibets et des coups de poings, les électeurs méritent une pédagogie pour apprécier le niveau d’exécution des politiques publiques qu'ils ont fini de confier à son Excellence le PR Macky SALL.



Cher(e)s parlementaires, vendez nous une autre image. Dans nos traditions , l’entente a toujours été de mise entre l’homme et la femme, j’évite même de tomber dans les travers «sexistes».



Cher(e)s parlementaires les lions de la Teranga sont en avance sur vous, il ne faut pas leur envoyer ce vandalisme qui risque de leur saper la morale à la veille des huitièmes de finales dont ils représentent l’Afrique!!!



Je nourris tout simplement de voir les députés concernés par cette bagarre se donner la main à la prochaine session.



Banda DIOP

Médiateur des Banques

Maire de la patte d’oie 2014-2022

Membre du PS/VS

Membre de BBY